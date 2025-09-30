Viņi ir atbildīgi par teroru pret Ukrainas iedzīvotājiem: nosaukti četri galvenie Krievijas Bruņoto spēku ģenerāļi
Ukrainas Aizsardzības izlūkošanas pārvalde (AIP) atklājusi Krievijas komandieru personības, kas ir saistīti ar raķešu triecienu plānošanu Ukrainas civilajai infrastruktūrai.
Ukrainas militārā izlūkošana publicējusi atjaunotus datus par Krievijas Gaisa kosmiskās aizsardzības spēku tālās aviācijas virsniekiem, kuri piedalās raķešu uzbrukumu gatavošanā Ukrainas pilsētām. Nosaukti četri jauni uzvārdi. Ziņa publicēta AIP kanālā 29. septembrī.
Ukrainas izlūkošanas "melnajā sarakstā" ir ģenerālleitnants Sergejs Kobilašs - Krievijas Gaisa spēku komandieris; ģenerālmājori Sergejs Kuvaldins - tālās aviācijas komandieris; pulkvedis Sergejs Ševels - štāba priekšnieks un pirmais tālās aviācijas komandiera vietnieks; kā arī ģenerālmajori Oļegs Pčela - tālās aviācijas komandiera vietnieks.
Izlūkdienests publicē ne tikai vārdus un amatus, bet arī informāciju par šo personu dzīvesvietām un reģistrāciju, kontakttelefonu numuriem, e-pasta adresēm, individuālajiem nodokļu numuriem un valsts apdrošināšanas polisēm. Šāda datu atklāšana ir vērsta uz izmeklēšanas caurredzamības palielināšanu un atbildīgo saukšanu pie atbildības.
Personu identifikācija, kas atbildīgas par kruīza un aerobalistisko raķešu palaišanu pret Ukrainas civilajiem objektiem, ir viens no AIP prioritārajiem uzdevumiem. Savāktie materiāli tiek nodoti nacionālajām un starptautiskajām tiesību institūcijām, lai vainīgie tiktu saukti pie kriminālatbildības.
Izlūkdienests sniedz kopsavilkuma statistiku par raķešu uzbrukumiem no 2022. gada 24. februāra līdz 2025. gada 31. augustam, vēsta "Dialog.ua".
Krievijas palaistās raķetes tiek virzītas pret Ukrainas civilajiem objektiem - slimnīcām, dzemdību namiem, skolām, miermīlīgo iedzīvotāju mājām un elektrostacijām, izraisot tūkstošiem nogalinātu un ievainotu civiliedzīvotāju un plašas postījumus.
AIP paziņojumā uzsver: "Par katru pret Ukrainas tautu izdarīto kara noziegumu nāks pelnīts taisnīgs sods."