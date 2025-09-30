Diviem senioriem sēņošana Ādažu poligonā izvērtusies "sālīta". "Trīs pensijas aizies..."
Sēņošana daudziem latviešiem ir iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids, tomēr ir teritorijas, kurās labāk to nedarīt. Kā norāda raidījums "Degpunktā", sēņošana armijas teritorijā draud ar administratīvo pārkāpumu un soda naudu četru ciparu apmērā.
Kā norāda "Degpunkā", iedzīvotājiem uzturēties Ādažu poligona teritorijas taktiskajos sektoros, ir stingri aizliegts. Un lai gan vairums iedzīvotāju to ievēro, ik pa laikam gadās cilvēki, kas aizliegto teritoriju neatļauti šķērso, apdraudot savu drošību.
“Poligonā notiek kaujas šaušana. Cilvēkam iekļūstot kaujas šaušanas zonā viņš apdraud savu dzīvību, veselību, un ja viņš iebrauc ar savu transportlīdzekli, tad apdraud arī savu transportlīdzekli,” skaidro NBS Poligona atbalsta centra priekšnieks Didzis Jurciņš. “Tas [aizliegums] ir viņu pašu drošībai, un arī tāpēc, lai viņi netraucētu militārās apmācības.”
Arī šoreiz operatoram izdevies iemūžināt divus likumpārkāpējus. “Nekur jau tālu negāju, tikai gar maliņu,” taisnojas sēņotāja. Bet aizturētais vīrietis savu vainu atzīst un norāda, ka apzinās savu vainu. Lai gan aizturētie militārajam policistam lūdza, vai viņus nevar šoreiz palaist tāpat projām un iztikt bez soda, likumsargs bija nepielūdzams un uzsvēra, ka "šeit nav runa par sēņošanu, bet gan kaut ko daudz nopietnāku".
NBS Poligona atbalsta centra priekšnieks Didzis Jurciņš norāda, ka "gar poligona robežu izvietotas zīmes – ieiet un iebraukt aizliegts, kā arī ar dzeltenu un sarkanu krāsu atzīmēti šaušanas sektori". Tomēr kā norāda "Degpunktā", šīs zīmes dažus cilvēkus neattur un šogad par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos visā Latvijas teritorijā sodīti 46 cilvēki. Naudas sods par šo pārkāpumu ir līdz 1500 eiro.