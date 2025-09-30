Noslēpumainā nāve kalnos: pamestā alpīniste rādīja, ka ir dzīva - blakus teltij pamanīta lieta, kas kalpo kā zīme
Vairāki eksperti analizējuši jaunākos datus par alpīnistes Natālijas Nagovicinas noslēpumaino nāvi Dženiša smailē. Daudzi joprojām uzskata, ka viņu bija iespējams izglābt.
Neskatoties uz to, ka glābšanas operācija tiek uzskatīta par pabeigtu, sociālajos tīklos turpina parādīties arvien jauni fakti par Natālijas Nagovicinas bojāeju. Daudzi joprojām uzskata, ka viņu varēja izglābt un ka viņa pati deva signālus.
Par to stāstīja Kirgizstānas Alpīnisma federācijas prezidents Eduards Kubatovs. Viņš norādīja, ka pēdējā videoierakstā, rūpīgi to analizējot, viņi pamanījuši mugursomu.
"Ļoti svarīgs moments - tā mugursoma, kas atrodas blakus teltij. Mēs regulāri piedalāmies glābšanas operācijās Himalajos un Harahorē, un zinām - tā ir zīme, ka cilvēks ir dzīvs, ka viņš ir, eksistē un atrodas tuvumā. Tas ir papildu signāls, ka viņa tur bija. Kad filmējām pēdējo video - tas ilga gandrīz 2,5 stundas - tur biju es, operators un alpīnists-glābējs, kurš piedalījās operācijās... Mēs visi uzmanīgi pētījām, un tad nonācām pie secinājuma, ka dzīvības pazīmju teltī vairs nav," sacīja Eduards Kubatovs.
Iespējams, Natālija šādā veidā patiešām mēģināja visiem parādīt, ka viņai vēl ir spēks dzīvot. Taču pamazām viņa zaudēja cerību, saprotot, ka neviens pēc viņas nenāk. Glābēji norāda, ka ar viņas pārtikas un ūdens rezervēm, kā arī pie temperatūras -23 grādi, izdzīvot varēja ne ilgāk kā divas līdz trīs nedēļas.
"Ar tehniskiem līdzekļiem izglābt Natāliju bija ļoti sarežģīti. Helikopteriem tik lielā augstumā ir grūti lidot. Lai viņu nogādātu lejā, bija nepieciešami vismaz 30 spēcīgi vīri, kuri varētu uzkāpt augšā un organizēt pilnvērtīgu glābšanas operāciju," apstiprināja speciālisti.
Bet kāpēc tad nebija iespējas nogādāt viņai pārtiku un ūdeni, lai uzturētu dzīvību? Šādā gadījumā būtu iespējams paildzināt cilvēka dzīvību un vēlāk lemt, vai transportēšana vispār ir iespējama.
"Ar droniem tur nav iespējams nogādāt pat pudeli ūdens - šobrīd šādu tehnisko iespēju vienkārši nav. Himalajos ar droniem vēl var uzvilkt līdz 10 kilogramiem, bet tur ir 6000 metru augstums, savukārt šeit ir 7200 metri - pavisam citi laikapstākļi. Tur ir spēcīgs vējš, viņa atradās uz kores, pārāk daudz sarežģītu faktoru," uzsvēra eksperti.
Skatoties pēdējos kadrus ar Natāliju, tika norādīts, ka daudzos Holivudas filmu sižetos redzams, kā atlido helikopters, nomet virvi, pie kuras cilvēks pieķeras, un viņu izglābj. Taču šajā gadījumā situācija bija ārkārtīgi bīstama.
Raidījuma studijā iepriekš viesojās pilots, kurš brīvprātīgi piedāvājās nokļūt līdz Natālijai un palīdzēt viņai. Tomēr helikopters piedzīvoja smagu piespiedu nosēšanos, un vairāki cilvēki gandrīz gāja bojā. Pats pilots guva smagu mugurkaula traumu.
Pieredzējuši alpīnisti stāsta, ka, kāpjot Everestā, var atrast simtiem mirušo ķermeņu. Cilvēkus vienkārši nav iespējams no turienes nogādāt lejā, bet īpašas ekspedīcijas organizēšana izmaksā no 10 tūkstošiem dolāru - un ne katrs spēj nokļūt līdz līķim, jo tas saistīts ar nopietnu dzīvības apdraudējumu.
"Pirms Olimpiādes, kad uz Everestu tika nogādāta olimpiskā uguns, tur tika attīrīts ceļš, un ķermeņu skaits samazinājās, taču tik un tā to joprojām ir ļoti, ļoti daudz," norādīja profesionāli alpīnisti.
Natālijas mirstīgās atliekas no virsotnes būs iespējams nogādāt lejā ne agrāk kā 2026. gada pavasarī - un tikai tad, ja būs labvēlīgi laika apstākļi un atradīsies nepieciešamie līdzekļi ekspedīcijas organizēšanai. Pretējā gadījumā viņa tur paliks uz visiem laikiem.
Natālija Nagovicina devās kalnos 12. augustā. Tomēr jau pēc dažām dienām notika traģēdija — alpīniste guva nopietnu traumu un salauza kāju. "Viņa nespēj pārvietoties, laiks strādā pret viņu. Es nezinu, cik viņai ir pārtikas un gāzes," toreiz rakstīja sievietes māsa.
Nagovicinu neatstāja vienatnē - palīdzēt nekavējoties devās ārvalstu kolēģi. Diemžēl viens no alpīnistiem, Luka Sinidžilja, gāja bojā no apsaldējumiem un smadzeņu tūskas. Tiek teikts, ka itālis bija ne tikai Natālijas kāpšanas biedrs, bet arī tuvs draugs. Tieši viņš sniedza atbalstu Natālijai, kad viņas vīrs gāja bojā kāpiena laikā uz citu virsotni - Hantengri ("Debesu pavēlnieks").