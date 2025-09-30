Eiropas un musulmaņu valstis atbalsta Trampa plānu kara izbeigšanai Gazas joslā
Eiropas un musulmaņu valstis pirmdien pauda atbalstu ASV prezidenta Donalda Trampa plānam par kara izbeigšanu Gazas joslā, lai gan daži palestīnieši to raksturoja kā "farsu".
Vašingtonas sabiedrotie Eiropā aicināja palestīniešu kaujinieku grupējumu "Hamas" piekrist šim plānam. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahs ir atbalstījis šo plānu un brīdinājis "Hamas" par jauniem postījumiem, ja tas šim plānam nepiekritīs.
Astoņas musulmaņu valstis kopīgā paziņojumā pavēstīja, ka "apsveic ASV prezidenta lomu un viņa patiesos centienus, kuru mērķis ir izbeigt karu Gazā".
Tās paziņoja, ka "apstiprina savu gatavību pozitīvi un konstruktīvi iesaistīties ar ASV un [karojošajām] pusēm vienošanās galīgajā noformēšanā un tās izpildes nodrošināšanā".
Paziņojumu parakstīja Ēģipte, Jordānija, Apvienotie Arābu Emirāti, Turcija, Katara, Saūda Arābija, Indonēzija un Pakistāna.
Indonēzija ir piedāvājusi savus karavīrus stabilizācijas spēkiem, kas nākotnē tiktu izvietoti Gazas joslā, savukārt Pakistāna grib uzlabot attiecības ar Vašingtonu.
Tramps atzinīgi novērtēja Pakistānas premjerministra Šehbaza Šarifa platformā "X" pausto "stingro ticību tam, ka prezidents Tramps ir pilnībā gatavs palīdzēt jebkādā nepieciešamā veidā", lai nodrošinātu kara izbeigšanu.
Palestīniešu pašpārvalde, kuru Netanjahu mēģina nobīdīt malā, arī pauda atbalstu Trampa plānam, atzinīgi novērtējot viņa "patiesos un apņēmīgos centienus".
"Hamas" vēl nav komentējis šo plānu, bet tā pusē karojošais palestīniešu grupējums "Islāma džihāds" ir nosaucis to par "recepti turpinātai agresijai pret palestīniešiem".
Vairāki Gazas joslas iedzīvotāji pauda skepsi par šo plānu, nosaucot to par "farsu" un triku, lai panāktu visu ķīlnieku atbrīvošanu, nevis kara izbeigšanu.
Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš pagājušonedēļ bija ticies ar Trampu, sacīja, ka ASV pieņem Francijas plāna elementus, lai gan nepiekrīt Francijas īstenotajai Palestīnas valsts atzīšanai.
Makrons atzinīgi novērtēja Trampa "apņēmību izbeigt karu Gazā". ""Hamas" nav citas izvēles, kā nekavējoties atbrīvot visus ķīlniekus un sekot šim plānam," Makrons rakstīja platformā "X". Viņš arī aicināja Izraēlu "apņēmīgi" ievērot šo plānu.
Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera birojs paziņoja, ka Lielbritānija "stingri" atbalsta Trampa "centienus izbeigt kaujas, atbrīvot ķīlniekus un nodrošināt neatliekamas humānās palīdzības piegādi Gazas iedzīvotājiem".
Itālijas premjerministres Džordžas Meloni valdība aicināja "visas puses izmantot šo izdevību un pieņemt plānu".
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paziņoja, ka Trampa plāns "piedāvā unikālu iespēju izbeigt briesmīgo karu Gazā". "Beidzot izraēliešiem un palestīniešiem ir cerība, ka šis karš drīz varētu būt galā," paziņoja Vādefuls.
Pēc Trampa un Netanjahu tikšanās Baltajā namā tika publiskots Trampa virzītais 20 punktu plāns, kas paredz tūlītēju pamieru Gazas joslā, "Hamas" gūstā esošo ķīlnieku atbrīvošanu, "Hamas" atbruņošanos un Izraēlas spēku atkāpšanos. Plāns arī paredz "pagaidu starptautisku stabilizācijas spēku" izvietošanu un pārejas iestādes izveidi, ko vadītu Tramps.
Pēc Izraēlas spēku pakāpeniskas atkāpšanās Gazas joslā atkal ieplūstu palīdzība un investīcijas un palestīnieši netiktu spiesti atstāt šo teritoriju, bet gan mudināti palikt un veidot labāku Gazas joslu, teikts Trampa plānā.