"YouTube" samaksās 24,5 miljonus dolāru mierizlīgumā ar Trampu
Video koplietošanas vietne "YouTube" ir piekritusi samaksāt 24,5 miljonus ASV dolāru, lai panāktu mierizlīgumu lietā, kuru ierosinājis ASV prezidents Donalds Tramps par viņa konta apturēšanu šajā vietnē pēc 2021. gada 6. janvārī notikušā iebrukuma ASV Kapitolijā.
Saskaņā ar dokumentiem, kas iesniegti federālā tiesā Kalifornijas štatā, 22 miljoni dolāru no šīs summas tiks piešķirti bezpeļņas labdarības organizācijai "Trust for the National Mall", bet atlikušo daļu saņems citi prasītāji, tai skaitā Amerikāņu konservatīvā savienība.
Tramps 2021. gada jūlijā vērsās tiesā pret "Google" meitsabiedrību "YouTube" par sava konta apturēšanu šajā vietnē.
Mierizlīgums nenozīmē vainas atzīšanu, teikts tiesā iesniegtajos dokumentos. "Google" apstiprināja šo mierizlīgumu, bet atteicās to komentēt.
Šis ir kārtējais mierizlīgums Trampa ierosinātās lietās pret lielajām tehnoloģiju kompānijām.
Janvārī "Meta Platforms" piekrita samaksāt 25 miljonus dolāru, lai panāktu mierizlīgumu lietā par Trampa konta apturēšanu sociālo mediju tīklā "Facebook".
Īlona Maska sociālo mediju platforma "X" piekrita samaksāt 10 miljonus dolāru mierizlīgumā līdzīgā lietā, kas bija ierosināta par Trampa konta apturēšanu platformā "Twitter", kas pēc nonākšanas Maska īpašumā tika pārdēvēta par "X".