Postoši plūdi Spānijā ielas pārvērtuši par dubļu straumēm. 2024. gada oktobris
Plūdi otrdien, 29. oktobrī izraisīja haosu plašā teritorijā no Malagas provinces Spānijas dienvidos, līdz Valensijai valsts austrumos. Vairāk nekā tūkstots ...
Spānijas Valensijas reģionā spēcīgo lietavu dēļ pirmdien tika slēgtas skolas
Spēcīgais lietus raisījis bažas, ka varētu atkārtoties pērnā gada katastrofa, kad Valensijas reģionu oktobrī skāra milzu plūdi, kuros dzīvību zaudēja vairāk nekā 230 cilvēki.
Naktī uz pirmdienu lietus izraisīja lokālus plūdus, tai skaitā Aldajā, kas smagi cieta pērno plūdu laikā.
"Agrāk notikušā dēļ valda neliela panika. Cilvēki ir ļoti nobijušies. Visi pārvietoja savas automašīnas prom no šīs teritorijas. Mēs uzstādījām barjeras pie durvīm," ziņu aģentūrai AFP pastāstīja kāds pensionārs no Aldajas.
Vairāk nekā pusmiljonam Valensijas skolēnu šodien nenotika mācību stundas, jo 243 reģiona pašvaldības piesardzības nolūkos slēdza skolas. Arī reģiona galvaspilsētā Valensijā tika slēgtas visas sabiedriskās vietas, tai skaitā bibliotēkas, parki un kapsētas.
Nacionālā meteoroloģiskā aģentūra AEMET pirmdien Valensijas reģiona piekrastes apgabalos izsludinājusi augstāko sarkano trauksmi, jo pastāv spēcīgu lietusgāžu risks.