Šodien 12:13
Krievijas vēstniecībā Norvēģijā notika izglītojošs pasākums skolēniem par Aukstā kara vēsturi
24. septembrī Krievijas vēstniecībā Norvēģijā notika izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Oslo vidusskolas skolēni. Pasākums bija veltīts Aukstā kara vēsturei.
Pasākuma laikā skolēniem tika demonstrēta Krievijas Vēstures biedrības veidotā dokumentālā filma “Karību krīze. Pēcvārds” , ko vēstniecības diplomāti īpaši pielāgoja Norvēģijas auditorijai.
Pēc filmas noskatīšanās notika diskusija par Aukstā kara galveno notikumu cēloņiem un sekām, ļaujot jauniešiem iepazīt šo vēstures posmu no dažādām perspektīvām.
Vēstniecība uzsvēra, ka šis pasākums apliecina kultūras un izglītības apmaiņas nozīmi starp abām valstīm, kā arī savstarpējo interesi par kopīgu vēsturi.