Polija pacēlusi iznīcinātājus saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai
Polijas bruņotie spēki naktī pacēla gaisā savus un sabiedroto iznīcinātājus saistībā ar Krievijas gaisa spēku aktivitātēm kārtējā uzbrukumā Ukrainai.
Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība paziņoja, ka iznīcinātāji tika aktivizēti ap plkst.4 pēc vietējā laika (ap plkst.3 pēc Latvijas laika). Tika iedarbinātas arī virszemes pretgaisa aizsardzības sistēmas. Operācijas tika pārtrauktas pēc vairākām stundām, kad Krievijas uzbrukumi norima.
"Netika konstatēti nekādi Polijas gaisa telpas pārkāpumi," platformā "X" pavēstīja Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība. Tā pateicās NATO sabiedrotajiem par palīdzību, minot Nīderlandes iznīcinātājus F-35, kas palīdzēja patrulēt Polijas debesīs, un Vācijas sistēmas "Patriot", kas stiprina pretgaisa aizsardzību.
Polijas spēki turpina uzraudzīt situāciju Ukrainā un ir gatavībā, norādīja Operatīvā pavēlniecība.
Jau ziņots, ka Ukraina naktī piedzīvoja spēcīgu Krievijas dronu un raķešu uzbrukumu, kurā cietuši vairāki desmiti cilvēku.