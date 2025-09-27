Orbāns: Ukraina bez NATO un ES dalībvalstu atbalsta jau sen būtu sabrukusi
Šodien platformā “X” Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņoja, ka Ukraina bez NATO un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu atbalsta jau sen būtu sabrukusi.
Premjerministrs arī rakstīja, ka Ungārija ir “NATO un ES dalībvalsts”, ziņu noslēdzot ar aicinājumu Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim “pārstāt mūs vājāt”.
Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025
Nesen Ungārijas valdībai tika rādīta karte, kurā bija attēlots ungāru bezpilota lidaparāta lidojuma maršruts, kas pārkāpa Ukrainas gaisa telpu. Budapeštā amatpersonas karti nosauca par “neīstu” un sūdzējās par “uzmākšanos”, kā norādīja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto un Viktors Orbāns, vēsta “News Ukraine”.
26. septembrī Zelenskis paziņoja, ka ungāru izlūkošanas bezpilota lidaparāts lidojis virs Zakarpatijas, meklējot aizsardzības nozares atrašanās vietas. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs iesniedza pierādījumus par gaisa telpas pārkāpumu.
Ungārijas Aizsardzības ministrija noliedza šos apgalvojumus.
Tajā pašā dienā Zelenskis solīja, ka Ukraina daudz stingrāk reaģēs uz turpmākām provokācijām. 27. septembrī preses konferencē viņš teica, ka Ungārija rīkojas “ļoti bīstami, pirmkārt un galvenokārt pret sevi”.