Vācija apsver iespēju atļaut Bundesvēram notriekt neidentificētus lidrobotus
Pēdējo dienu laikā neidentificēti lidroboti manīti virs Dānijas un Norvēģijas lidostām, no kurām dažas uz laiku slēgtas. Piektdienas vakarā lidroboti tika manīti arī virs Dānijas lielākās karabāzes.
Pēdējā laikā saņemtas ziņas arī par aizdomīgiem lidrobotiem Vācijas gaisa telpā. Pēdējais šāds incidents reģistrēt piektdien Šlēsvigā-Holšteinā, kas robežojas ar Dāniju.
Pastāv aizdomas, ka šajos incidentos varētu būt vainojama Krievija, lai gan pagaidām pārliecinoši pierādījumi par to nav tikuši publiskoti. Pieaugot Krievijas radītajiem draudiem, Vācija jau iepriekš paziņojusi par nodomu stiprināt pretdronu aizsardzību.
Laikraksts "Bild" vēsta, ka valdība cita starpā apsver iespēju ļaut Bundesvēram zināmos apstākļos lidrobotus notriekt. Armija drīkstēs iejaukties, ja lidrobots radīs nopietnus draudus cilvēku dzīvībām vai kritiski svarīgai infrastruktūrai un ja ar citiem līdzekļiem nebūs pietiekami, raksta "Bild".
Šādos gadījums lēmuma pieņemšanas tiesības, kas šobrīd piekrīt policijai, tiks nodotas Aizsardzības ministrijai. Iekšlietu ministrija aģentūrai AFP šādas ieceres neapstiprināja.
Tomēr intervijā laikrakstam "Rheinische Post" iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints izteicies, ka viņš vēlas pārskatīt lidojumu drošības noteikumus, lai armija varētu palīdzēt policijai, īpaši aizsardzībā pret lidrobotiem.