Polija padara stingrākus nosacījumus ukraiņu bēgļiem
Polija ir padarījusi stingrākus uzturēšanās nosacījumus simtiem tūkstošu Ukrainas kara bēgļu, kas dzīvo Polijā.
Polijas prezidents Karols Navrockis ir parakstījis attiecīgu likumu neilgi pirms 1.oktobra, kad beigtos termiņš likumīgam pamatojumam, kas ļauj Ukrainas pilsoņiem strādāt Polijā, piektdien vēstīja Polijas ziņu aģentūra PAP, atsaucoties uz prezidenta biroja vadītāju.
Viens no jaunajiem nosacījumiem paredz, ka Ukrainas pilsoņi saņems sociālos pabalstus, tai skaitā bērnu pabalstu, tikai tad, ja viņi strādā un maksā nodokļus Polijā.
Starp jauno labēji konservatīvo prezidentu un liberālo valdību bija izcēlies strīds par šo likumu.
Likuma sākotnējais projekts izgāzās, kad Navrockis tam uzlika veto. Valdība vēlāk piekāpās bērnu pabalsta jautājumā.
Ja strīds par šo likumu turpinātos, tad oktobra sākumā beigtos termiņš likumīgam pamatojumam, kas ļauj Ukrainas pilsoņiem strādāt Polijā.
Polija ir viena no svarīgākajām Ukrainas atbalstītājām tās karā pret Krieviju.