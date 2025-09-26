Smagā vilciena un kravas auto sadursmē uzliesmo Krievijas benzīna krājumi. VIDEO
Krievijas Smoļenskas apgabalā netālu no robežas ar Baltkrieviju, notikusi smaga kravas automašīna sadursme ar vilcienu, kas pārvadāja benzīnu. Izmeklētāji par notikušo uzsākuši kriminālprocesu.
Sadursme notika agrā rītā, kad kravas automašīna uzbrauca uz sliedēm pretimbraucošā vilciena priekšā. Lai gan vilciena vadītājs ieslēdza avārijas bremzes, attālums līdz fūrei bija pārlieku mazs un viņam no sadursmes neizdevās izvairīties.
Sadursmes rezultātā lokomotīve un 18 ar benzīnu pildītas cisternas noskrēja no sliedēm un izraisīja plašu ugunsgrēku. Gan vilciena vadītājs, gan viņa palīgs notikušajā guva vidēji smagus ievainojumus un tika hospitalizēti. Bet izmeklētāji norāda, ka kravas auto vadītājs "visticamāk ir miris" un norādīja, ka par notikušo sākts kriminālprocess.
Kamēr notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji un dienesti, kas cenšas apslāpēt ugunsgrēku un atbrīvot sliedes, dzelzceļa satiksme minētajā dzelzceļa koridorā, kas uzskatāms par galveno maršrutu, kas savieno Maskavu ar Eiropu, ir apturēta.