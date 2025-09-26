Olborgas lidosta.
Pēc neidentificētu lidrobotu parādīšanās Dānijā atkal slēgta gaisa telpa virs Olborgas lidostas
Gaisa telpa virs Olborgas lidostas tika slēgta ceturtdien plkst. 23.40 (piektdien plkst. 0.40 pēc Latvijas laika), jo apkārtnē tika manīti lidroboti, atsaucoties uz lidostas amatpersonām, vēsta sabiedriskā raidorganizācija DR
Vēlāk reģionālā policija sociālās saziņas vietnē "X" paziņoja, ka gaisa telpa atkal atvērta piektdien plkst. 0.35.
Trešdienas vakarā un ceturtdienas rītā lidroboti tika manīti virs Olborgas, Esbjergas un Sendenborgas lidostām, kā arī virs Skridstrupas karabāzes.
Tas lika slēgt Olborgas lidostu jau trešdienas vakarā. Savukārt pirmdienas vakarā lidrobotu dēļ uz četrām stundām tika slēgta Kopenhāgenas lidosta.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena ceturtdien paziņoja, ka valsts pakļauta hibrīduzbrukumam.
Lai gan policijai līdz šim nav izdevies noskaidrot vainīgos, Frederiksena norādīja, ka galveno apdraudējumu Eiropai šobrīd rada Krievija.