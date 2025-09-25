NATO vadītājs pazemo Lavrovu: Putina mūžīgais ministrs nav pelnījis uzmanību
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute aicinājis nepievērst uzmanību Krievijas diktatora Vladimira Putina sabiedrotajam – ārlietu ministram Sergejam Lavrovam.
"Es atbalstu Trampa aicinājumu notriekt Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj NATO gaisa telpu," šodien sacīja Rute.
Savukārt runājot par Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, Rute uzsvēra: "Lavrovs ir Krievijas ārlietu ministrs jau kopš Jēzus Kristus dzimšanas, un nekas noderīgs no viņa mutes nekad nav nācis. Nepievērsīsim viņam pārāk lielu uzmanību," viņš sacīja.
"Amerikāņu ieroču piegādes Ukrainai, ko finansē Vašingtonas sabiedrotie, turpināsies bez pārtraukumiem," apliecināja NATO ģenerālsekretārs.
Kā zināms, ASV prezidents Donalds Tramps tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ANO samita kuluāros, sacīja, ka NATO valstīm būtu jānotriec Krievijas lidmašīnas, kas pārkāpj to gaisa telpu.
Tramps apstiprinoši atbildēja uz žurnālista jautājumu, vai NATO valstīm vajadzētu notriekt Krievijas lidmašīnas, ja tās ielido to gaisa telpā.
Piektdien trīs Krievijas iznīcinātāji “MiG-31” bez atļaujas 12 minūtes atradās Igaunijas gaisa telpā virs Somu līča pie Vaindlo salas, lidojot bez plāna, ar izslēgtiem transponderiem un nesazinoties ar gaisa kontroli, bet uz notikušo reaģēja NATO misijā iesaistītie Itālijas F-35; savukārt naktī uz 10. septembri Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 Krievijas droni, no kuriem apdraudošie tika notriekti.