Lietuvā oficiāli sākusi darbu 20. valdība
Lietuvas parlaments ceturtdien apstiprināja sociāldemokrātu politiķes Ingas Ruginienes izveidotās programmu, tādējādi 20. valdība ir oficiāli sākusi darbu.
Par Sociāldemokrātu partijas, populistiskās partijas "Nemunas rītausma", kā arī centriski kreisās Zemnieku un zaļo savienības un centriski labējās Lietuvas poļu vēlēšanu akcijas-Kristīgo ģimeņu savienības, kurām ir kopīga frakcija Seimā, veidotās koalīcijas valdības programmu balsoja 80 Seima deputāti, 40 bija pret un divi atturējās. Seimā ir 141 deputāts.
Drīz pēc balsojuma Ruginiene un valsts prezidenta Gitana Nausēdas apstiprinātie ministri deva amata zvērestu un valdība oficiāli sāka darbu.
"Ar šo valdības programmu mēs skaidri apliecinām, ka vēlamies spēcīgāku publisko sektoru, ka vēlamies uzklausīt kopienas, veicināt sociālo dialogu un risināt problēmas dialoga ceļā. Mēs vēlamies vairāk ieguldīt aizsardzībā, ko jau esam pierādījuši un turpināsim pierādīt. Mēs vēlamies stipru sociālo pamatu ikvienam iedzīvotājam, mēs vēlamies, lai algas pieaugtu, lai mūsu seniori dzīvotu cienīgi un mazaizsargātajiem cilvēkiem būtu daudz labāka dzīve," parlamentā sacīja Ruginiene.
Viņa uzsvēra, ka viņas valdība cienīs cilvēkus un lēmumus pieņems tikai dialoga ceļā. Tikmēr opozīcija kritizēja gan valdības veidošanas procesu, gan pašu programmu.
Opozīcijas deputāti norādīja, ka process bijis haotisks, ka daži ministri nav piedalījušies programmas izstrādē, ka dokumentā ir daudz jaunu izdevumu saistību, bet maz jaunu ieņēmumu un ka vairāki ministri atklāti iebilst pret programmas daļām. Opozīcija arī pauda šaubas ar atsevišķiem ministriem, viņu kompetenci un profesionalitāti.
Jaunās valdības programmā pausta apņemšanās aizsardzības izdevumus palielināt līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tajā arī solīts neieviest jaunus nodokļus, izņemot finanšu stabilitātes nodevu bankām, par kuru detalizētāka informācija pagaidām nav sniegta. Plānā ir paredzēts iesaldēt akcīzes nodokļa paaugstināšanu dīzeļdegvielai, savukārt tabakas, elektronisko cigarešu un alkohola akcīzes nodoklis pieaugs straujāk.
Jaunā valdība ir atteikusies no ieceres izveidot Reģionu ministriju, bet lielākā daļa pārējo saistību lielā mērā atspoguļo iepriekšējā premjerministra Gintauta Palucka valdības saistības.
Tās ietver ātrāku pensiju indeksāciju, lielākus sociālos pabalstus, labāku atalgojumu valsts sektorā strādājošajiem, īsāku gaidīšanas laiku veselības aprūpē, lielāku uzmanību ceļu uzturēšanai, aizliegumu iekasēt no pacientiem papildu maksu par pakalpojumiem, ko sedz obligātā veselības apdrošināšana, un labākus nosacījumus uzņēmumiem.
Ārpolitikā nākamā valdība apņēmusies mīkstināt retoriku attiecībā uz Ķīnu un paudusi nodomu normalizēt diplomātisko pārstāvību ar šo valsti.
Lietuvā augustā pēc skandālos saistībā ar biznesa darījumiem iesaistītā Gintauta Palucka atkāpšanās no premjerministra un Sociāldemokrātu partijas priekšsēdētāja amata notikušas izmaiņas valdošajā koalīcijā. Tajā joprojām ir Sociāldemokrātu partija un "Nemunas rītausma", taču centriski kreiso Demokrātisko savienību "Lietuvas vārdā" nomainījušas Zemnieku un zaļo savienība un Lietuvas poļu vēlēšanu akcija-Kristīgo ģimeņu savienība.
Jaunajai koalīcijai ir 82 no 141 Seima deputāta. Jaunajā valdībā darbu sāk astoņi jauni ministri, bet seši ministri saglabā savu amatu.
Sociāldemokrātu partiju jaunajā valdībā pārstāv vairāki līdzšinējie ministri - ārlietu ministrs Ķēstutis Budris, kurš nav nevienas partijas biedrs, aizsardzības ministre Dovile Šakaliene, enerģētikas ministrs Žīgimants Vaičūns, kurš līdz šim nav kļuvis par partijas biedru, iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs, izglītības zinātnes un sporta ministre Raminta Popoviene un veselības ministre Marija Jakubauskiene.
Jaunie sociāldemokrātu ministri ir finanšu ministrs Kristups Vaitekūns, kas līdz šim bija finanšu ministra vietnieks, satiksmes ministrs Jurs Taminsks, kas līdz šim bija satiksmes ministra vietnieks, un sociālās nodrošināšanas un darba ministre Jūrate Zailskiene, kas līdz šim bija Seima Sociālo lietu komisijas priekšsēdētāja vietniece.
"Nemunas rītausmas" izvirzītais līdzšinējais zemkopības ministra vietnieks Andrjus Paļonis jaunajā valdībā būs zemkopības ministrs, vides ministrs būs Ķēstutis Žuromsks, kurš līdz šim bija vides ministra vietnieks, savukārt Kultūras ministriju vadīs Ignots Adomavičs, pret kuru asi iebilst kultūras nozarē strādājošie.
Ekonomikas un inovāciju ministrs būs līdzšinējais Ekonomikas un inovāciju ministrijas Inovāciju politikas nodaļas vadītājs Edvins Grikšs, kuru izvirzījusi Zemnieku un zaļo savienība.
Lietuvas poļu vēlēšanu akciju-Kristīgo ģimeņu savienību valdībā pārstāvēs tieslietu ministre Rita Tamašuniene, kas 2019.-2020. gadā bija iekšlietu ministre.
Jau ziņots, ka 26. augustā Seims premjerministra amatā apstiprināja sociāldemokrātu izvirzīto Ruginieni, kas iepriekšējā valdībā bija sociālās nodrošināšanas un darba ministre.