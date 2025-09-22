Pirmo reizi vēsturē: Ukrainas izlūkdienests okupētajā Krimā iznīcinājis unikālu okupantu aprīkojumu
Pirmo reizi vēsturē Ukrainas izlūkdienests (HUR) ir iznīcinājis divas ienaidnieka Be-12 "Čaika" amfībijas lidmašīnas. Tas noticis okupētajā Krimā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) vēsta, ka 21. septembrī īpašo uzdevumu vienība "Primari" krievu okupētajā Krimā iznīcinājusi divas pretzemūdeņu amfībijas lidmašīnas "Be-12 Čaika".
Tā ir pirmā reize, kad izdevies iznīcināt šī tipa lidmašīnas, norādīts HUR paziņojumā.
Lidmašīnas Be-12 "Čaika" (NATO ziņošanas nosaukums "Mail") ir aprīkotas ar dārgu aprīkojumu zemūdeņu identificēšanai un apkarošanai.
Līdztekus divām ienaidnieka "Be-12" lidmašīnām Krimas reida laikā HUR vienība "Spoki" iznīcināja arī vēl vienu krievu iebrucējiem piederošu daudzfunkcionālo helikopteru "Mi-8" .
2023. gada sākumā Krievijas armijas bruņojumā bija sešas lidmašīnas "Be-12".
Piektdien HUR ziņoja, ka okupētajā Krimas pussalā īpašo uzdevumu vienība iznīcinājusi trīs helikopterus "Mi-8".
Kas zināms par amfībijas lidmašīnu Be-12 "Čaika"
Amfībijas lidmašīna Be-12 "Čaika" ir padomju pretzemūdeņu lidmašīna, ko 20. gs. sešdesmitajos gados izstrādāja konstruktoru birojs "Berevo". Tā spēj pacelties gan no sauszemes, gan no ūdens. Tās galvenais mērķis ir atklāt, izsekot un iznīcināt zemūdenes, kā arī veikt meklēšanas un glābšanas operācijas. "Be-12" ir aprīkots ar hidrolokatoriem, magnetometru un radariem, un var nest torpēdas, dziļumbumbas un citus specializētus ieročus.
Neskatoties uz savu vecumu, "Be-12" joprojām kalpoja Krievijas jūras aviācijā, īpaši Melnajā jūrā. Ierobežotā skaita un sarežģītās apkopes dēļ šī lidmašīna tiek uzskatīta par retu un dārgu ekspluatācijā, jo pretzemūdeņu kaujas aprīkojums joprojām ir vērtīgs. Tāpēc divu šādu lidmašīnu iznīcināšana, ko Krimā veica Ukrainas spēki, kļuva par notikumu gan ar simbolisku, gan praktisku nozīmi – Krievija zaudēja unikālu aprīkojumu, ko nevar ātri atjaunot.