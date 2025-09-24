Jaunas sankcijas pret Izraēlu nav nepieciešamas, norāda Vācijas ārlietu ministrs
Jaunas sankcijas pret Izraēlu nav nepieciešamas, trešdien paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls.
Reaģējot uz situāciju Gazas joslā, Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena ierosinājusi virkni sankciju pret Izraēlu, tajā skaitā vairāku tirdzniecības priekšrocību apturēšanu, kas attiektos uz aptuveni trešdaļu no Izraēlas precēm, kuras tā eksportē uz Eiropas Savienību (ES).
EK ierosinājusi pakļaut sankcijām arī vairākus Izraēlas ministrus.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs gatavojas izteikt Vācijas oficiālo nostāju šajā jautājumā pēc konsultēšanās ar koalīcijas partneriem pirms 1. oktobrī paredzētā neformālā ES samita Kopenhāgenā.
"Mēs pie tā atgriezīsimies nākamnedēļ, taču šobrīd uzskatu, ka līdz šim esam īstenojuši efektīvus pasākumus un turpmāki pasākumi nav nepieciešami," radiostacijai "Deutschlandfunk" izteicies Vādefuls.
Augusta sākumā Mercs paziņoja pat ieroču eksporta aizliegumu uz Izraēlu, ja tie var tikt izmantoti Gazas joslā, lēmumu pamatojot ar tolaik vēl plānošanā esošo operāciju Gazas pilsētā.
Reaģējot uz pagājušajā nedēļā uzsākto operāciju Gazā vairākas rietumvalstis, tajā skaitā Lielbritānija, Austrālija, Kanāda un Francija, pēdējo dienu laikā paziņojušas par Palestīnas valsts atzīšanu.
Taču Vācija un Itālija joprojām iebilst pret Palestīnas tūlītēju atzīšanu, un Vādefuls norādījis, ka tas iespējams vienīgi pēc Izraēlas un palestīniešu vienošanās par tā dēvēto divu valstu risinājumu.
Viņš uzsvēris, ka vienpusēja Palestīnas valsts atzīšana vienīgi padarīs stingrāku Izraēlas nostāju.