Rinkēvičs ANO Ģenerālajā asamblejā: aicinu sargāt starptautiskās tiesības un apturēt Krieviju no bezatbildīgas un provokatīvas rīcības
Pasaule strauji mainās, un dažām valstīm ir vēlme mainīt pasaules kārtību, kurā netiks ievērotas tiesības, bet gan izmantots spēks un vara, un šī nepieņemamā vēlme ir jāaptur, uzrunā ANO Ģenerālajā asamblejā sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents uzrunas sākumā pateicās par valstu atbalstu Latvijas dalībai ANO Drošības padomē, uzsverot, ka Latvija ir lepna strādāt ar citām valstīm un darīs visu, lai aizstāvētu ANO vērtības.
Viena no Latvijas prioritātēm ir aizsargāt starptautisko kārtību, kas ir balstīta uz likumiem. Tāpat Latvija strādās, lai nodrošinātu sieviešu tiesības, kā arī mieru un drošību, lai arī visvairāk neaizsargātās grupas justos uzklausītas.
Latvija ANO padomē strādās arī pie risinājumu meklēšanas, lai mazinātu drošības apdraudējumus, tai skaitā klimata, kiberdrošības un mākslīgā intelekta apdraudējumus.
Prezidents uzsver, ka ANO 80 gadus atpakaļ uzņēmās atbildību būvēt pasauli, kas ir balstīta uz likumiem, bet pašlaik Krievija kopā ar sabiedrotajiem - Irānu un Ziemeļkoreju - vēlas šo pasaules kārtību mainīt.
Viņš uzskata, ka šīs valstis vēlas panākt situāciju, kad spēks ir pārāks par tiesībām. Šāda situācija ir ļoti uztraucoša.
Prezidents pauž nožēlu, ka Krievija vēlas un ir gatava nest postu un ar spēku dalīt kaimiņvalsts - Ukrainas - teritoriju, papildinot, ka Ukraina cīnās ne tikai par savu teritoriju un suverenitāti, bet arī par ANO vērtībām.
"Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu un tās suverenitāti," uzsver Rinkēvičs, piebilstot, ka Latvija aizsargās Ukrainas bērnus, kuri prettiesiski izvesti uz Krieviju, kā arī izmantos savu vietu ANO Drošības padomē, lai palīdzētu Ukrainai noslēgt mieru.
Viņš uzsver, ka visu valstu pienākums ir ievērot ANO principus, tai skaitā risinot arī problēmu Gazā.
Prezidents norāda, ka terorisms nav pieļaujams un Izraēlai ir tiesības sevi aizstāvēt, bet tikai ievērojot starptautiskās tiesības, līdz ar ko ir nekavējoties jāizbeidz uguns, kā arī jānodrošina humanitārā palīdzība, bet vēlāk ir jānoslēdz miers, kas respektētu abu nāciju tiesības.