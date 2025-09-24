Teksasā Imigrācijas un muitas policijas aizturēšanas centrā izcēlusies apšaude; divi gājuši bojā
ASV Teksasas štatā Dalasā trešdien apšaudē Imigrācijas un muitas policijas (ICE) aizturēšanas centrā divi cilvēki nogalināti un viens ievainots, paziņoja amatpersonas.
Šāvējs, kas atklāja uguni uz aizturēšanas centru no blakusnama, miris, platformā "X" paziņoja Dalasas policijas departaments. Kā pavēstīja iekšzemes drošības ministre Kristi Noema, uzbrucējs nošāvies.
"Lai gan mēs vēl nezinām motīvu, mēs zinām, ka mūsu ICE likumsargi saskaras ar vēl nepieredzētu pret tiem vērstu vardarbību," ministre pauda platformā "X". "Tam ir jābeidzas."
Trīs sašautie atradās ICE apcietinājumā, vēsta vietējais telekanāls "Fox 4". Šāvējs, kas atradās uz blakusnama jumta, nošāvies, kad tuvojušies likumsargi.
Uzbrukumā neviens ICE darbinieks nav ievainots, telekanālam "Fox News" apliecināja ICE direktora vietniece Madisona Šīhana.
ICE ir valdības aģentūra, kas ir lielā mērā atbildīga par prezidenta Donalda Trampa kampaņas solījuma izpildi - izraidīt no ASV miljoniem nelegālo migrantu.
Pēc tam, kad ICE reidi Losandželosā šā gada sākumā izraisīja nekārtības un protestus, Tramps uz Kalifornijas pilsētu nosūtīja Nacionālo gvardi un jūras kājniekus.
Citā ICE objektā Teksasā jūlijā notika uzbrukums, kura rezultātā viens policists tika savainots kaklā.