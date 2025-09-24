“Jēzus mūs šodien aizraus pie sevis!” Kāpēc amerikāņi gaida pasaules galu?
Sociālajā tīklā “TikTok” izplatās daudz video, kuros cilvēki rāda, kā gatavos tam, ka viņus debesīs pie sevis aicinās Jēzus un pasaulei, kādu mēs to pazīstam, pienāks gals.
Tiem, kas dzīvo Eiropā, bija neliels pārsteigums redzēt, ka viņu piedāvātajā video sarakstā parādās saturs ar tēmturi #Rapture (“Aizraušana”). Cilvēki tika brīdināti, ka Jēzus drīzumā atgriezīsies uz Zemes, un tajā brīdī visi Kristus sekotāji – gan dzīvie, gan mirušie – pacelsies debesīs, lai satiktu viņu. Savukārt tie, kas viņam neseko, paliks uz Zemes, kas cilvēces dzīvi izmainīšot uz visiem laikiem.
Tomēr ne visi kristieši piekrīt šim uzskatam. Ideja guvusi popularitāti evaņģēlisko kristiešu vidū, īpaši ASV, vēsta “BBC”, norādot, ka pašā Bībelē vārds “Aizraušana” nav minēts. Apustulis Pāvils savā Pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem rakstīja, ka Jēzus kādu dienu atgriezīsies un “mēs, kas esam dzīvi un palikuši, tiksim aizrauti” . No šī teksta arī aizsākās šī ideja.
Daļa kristiešu tic, ka pienāks apokalipse – Dievs iznīcinās šo pasauli. Ideja par to, ka cilvēki tiks aizrauti, varētu būt šī notikuma interpretācija, savā rakstā skaidro “BBC”.
Kad tam vajadzētu notikt?
Mācītājs Džošua Mhlakela (Joshua Mhlakela) televīzijas intervijā sacīja, ka cilvēki tiks aizrauti debesīs 2025. gada 23. vai 24. septembrī.
Pēc tam sociālajā tīklā “TikTok” parādījās daudzi video. Vienā no tiem kāda sieviete galvoja, ka šoreiz debesīs uzņemšot tikai amerikāņus, bet nav zināms, kad tiks aizrauti citu valstu iedzīvotāji. Populārs kļuva arī tēmturis #raptureready (“gatavi tikt aizrauti”).
Tikpat daudz kā nopietnu video par “aizraušanu”, “TikTok” lietotnē izplatījās arī tādi, kuros cilvēki izsmēja ticīgos. Populārs satura veidotājs Marks Roberts (Mark Roberts) 23. septembrī stāstīja, ka pamodies vienos naktī, jo zem viņa dzīvokļa loga stāvējusi plika sieviete un “brēkusi”. Viņš jokoja, ka “cer, ka viņai izdosies iekļūt debesīs un, ja no rīta viņa vairs nebūs redzama pa logu, tad tā tas arī noticis”. Tajā pašā laikā viņš smējās, ka nesaprotot vienīgi – kāpēc viņai jābūt plikai: “Vai drēbes liedz tikt uzņemtai?”
@mmarkroberts raptures happening now frfr lol but idk where this concept of 0 clothes came from and I’ve been on rapturetok and the rapture 2025 side of the internet so I feel like I should know #rapture ♬ original sound - Mark Roberts
Līdzīgu ideju par to, ka aizraušanas brīdī cilvēki pazūd bez drēbēm, izsmēja arī kāds cits lietotājs Stīvens (Steven).
Satura veidotāja Zea ziņo, ka tie, kuri aktīvi veidoja saturu par “aizraušanu”, šobrīd to ir izdzēsuši. Zea savā video apkopojusi, pēc viņas domām, izcilākos piemērus tam, ko cilvēki teikuši par to, kā jāgatavojas šai dienai. Vienā no šiem video kāda sieviete ziņo, ka “uzlidojot gaisā, nav ieteicams ķerties nekam klāt, un obligāti jāsagatavo vairākus apakšbikšu pārus”.
@zearahhh RaptureTok 2025 highlights!! #religion #christiantiktok #rapture #2025 #fyp ♬ original sound - zea
Ieteicams vienmēr pārbaudīt informācijas avotus un nepaļauties tikai tam, ko saka sociālajos tīklos. Vienmēr jāvaicā – vai informācija nāk no uzticama ziņu avota vai, kā šajā gadījumā, no oriģināla reliģiska teksta? Vai saturs nav izplatīts vienīgi klikšķu piesaistīšanai?