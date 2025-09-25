Pasaules mediji sacenšas: kurš Trampa uzrunā ANO ģenerālajā asamblejā atradīs vairāk melu?
Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa uzstāšanās ANO Ģenerālajā asamblejā pasaules vadošie mediji nekavējoties ķērās pie viņa izteikumu pārbaudes, sarīkojot savdabīgas sacensības par to, kurš atspēkos vairāk nepatiesu un maldinošu apgalvojumu.
ASV prezidenta Donalda Trampa uzruna ANO ģenerālajā asamblejā izcēlās ne tikai ar ANO kritiku par salūzušo elevatoru un inertumu globālo notikumu kontekstā, bet arī milzīgu faktu un apgalvojumu gūzmu, kas pat vienkāršam klausītajam brīžiem šķita mazliet apšaubāmi. Nav pārsteigums, ka lielākie globālie mediji nekavējoties ķērās pie faktu pārbaudes.
CNN, "The Guardian", "ABC News" un "The New York Times" publikācijās kritiku izpelnījušies vairāki prezidenta Trampa apgalvojumi.
Klimata pārmaiņas – "lielākā krāpniecība" pasaulē
Šī bija tēma, kas vienoja gandrīz visus medijus. Tramps savā runā klimata pārmaiņas nodēvēja par "lielāko krāpniecību, kas jebkad pastrādāta pret pasauli" un apgalvoja, ka atjaunojamie energoresursi "nedarbojas". CNN norādīja, ka "globālā sasilšana ir pierādīts fakts" un paskaidroja, ka enerģiju no vēja un saules var uzkrāt, padarot to par noderīgu avotu arī tad, kad laika apstākļi nav labvēlīgi. ABC News uzsvēra, ka pastāv "nepārprotams zinātnisks konsenss un tūkstošiem zinātnieku vienprātība visā pasaulē, ka klimata pārmaiņas notiek, tās ir izraisījis cilvēks un tās rada ievērojamus riskus". Medijs arī citēja Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datus, ka 2024. gadā 80% no globālās elektroenerģijas ražošanas pieauguma nodrošināja tieši atjaunojamie un kodolenerģijas avoti. The Guardian piebilda, ka "pastāv plaša zinātniskā vienprātība, ka Zeme sasilst kopš industriālās revolūcijas sākuma".
Mīts par Ķīnu un "bezvēja" lielvalsti
Īpašu mediju uzmanību izpelnījās Trampa apgalvojums, ka Ķīna, lai arī ražo vēja turbīnas, pati tās gandrīz neizmantojot paļaujoties uz oglēm. The New York Times" šo apgalvojumu nodēvēja par nepatiesu, paziņojot: "Patiesība ir pretēja. Ķīnā ir vairāk vēja parku un vēja enerģijas jaudas nekā jebkurā citā valstī". Laikraksts, atsaucoties uz Pasaules Vēja enerģijas asociāciju, norādīja, ka Ķīna veido gandrīz pusi no pasaules vēja enerģijas jaudas. CNN un ABC News arī atspēkoja šo mītu, apstiprinot, ka Ķīna ir pasaules līdere vēja enerģijas ražošanā un turpina uzstādīt jaunas jaudas daudz ātrāk nekā ASV. ABC News precizēja, ka 2024. gadā vēja un saules enerģija nodrošināja 20% no Ķīnas elektroenerģijas.
Ārpolitikas "panākumi" un septiņu karu izbeigšana
Tramps lepojās, ka esot "izbeidzis septiņus nebeidzamus karus". Arī šis apgalvojums izpelnījās kritiku. CNN detalizēti analizēja katru no nosauktajiem konfliktiem, secinot, ka, piemēram, starp Ēģipti un Etiopiju nemaz nav bijis aktīva kara, ko varētu izbeigt. The Guardian šo apgalvojumu nodēvēja kā "ļoti problemātisku", norādot, ka, lai gan Trampa administrācija ir iejaukusies vairākos konfliktos, panāktās vienošanās bieži ir "nestabilas, pagaidu vai neratificētas. “The New York Times” šajā tēmā īpaši neiedziļinās, vien piebilda, ka viņa "loma dažos no šiem konfliktiem ir apšaubāma".
Ekonomikas brīnumi: inflācija, cenas un investīcijas
Tramps savā runā zīmēja rožainu ainu par ASV ekonomiku, apgalvojot, ka inflācija ir "uzvarēta", elektrības rēķini "strauji samazinās" un valstī ieplūduši 17 triljoni dolāru investīcijās. CNN šos apgalvojumus atspēkoja, atsaucoties uz oficiāliem datiem, kas liecina, ka inflācija kopš maija ir paaugstinājusies, pārtikas cenas ir pieaugušas, bet elektrības cenas ir strauji kāpušas – par aptuveni 6,2% gada laikā. “The New York Times” Trampa teikto par enerģijas cenām nodēvēja par "pārspīlētu". Laikraksts apstiprināja, ka elektrības cenas ir pieaugušas, kamēr benzīna cenas ir samazinājušās tikai nedaudz. Attiecībā uz investīcijām laikraksts norādīja, ka Trampa minētais skaitlis ir divreiz lielāks par viņa paša administrācijas aplēsēm un ietver neoficiālus ārvalstu solījumus, kas "var būt nereāli".
Personiski uzbrukumi un nepamatoti apvainojumi
Īpašu uzmanību "The New York Times" pievērsa Trampa personiskajm uzbrukum, kuram citi mediji nebija pievērsuši uzmanību. Tramps apgalvoja: "Es skatos uz Londonu, kur jums ir briesmīgs mērs, briesmīgs, briesmīgs mērs... Tagad viņi grib ieviest šariata likumu.". Laikraksts šo apgalvojumu nodēvēja par nepamatou, norādot: "Nav nekādu pierādījumu, ka Londona vai tās mērs Sadiks Kāns būtu ieviesis vai plānotu ieviest šariatu". Tika piebilsts, ka Kāns, kurš ir musulmanis, jau sen ir bijis "islāmofobisku apvainojumu un melīgu apsūdzību mērķis".
