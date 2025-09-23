Krievijas skatītāji dod priekšroku Eirovīzijai, nevis tās aizstājējai Intervision.
Skaitļi ir zināmi - Krievijas skatītāji dod priekšroku "Eirovīzijai", nevis tās aizstājējai "Intervision"
Spriežot pēc skaitļiem, Krievijas "Eirovīzijas" alternatīvai vēl ir daudz jāstrādā, lai tā spētu konkurēt ar dziesmu konkursu, ko tā aizstāj. Pēc vērtējumiem, "Intervision" Krievijā pulcēja 6,7 miljonus televīzijas skatītāju un 17 miljonus tiešsaistes skatījumu — ievērojami mazāk nekā "Eirovīzijas" pēdējā Krievijas pārraide 2021. gadā, kas piesaistīja 29 miljonus skatītāju.
"Intervision" ir Maskavas mēģinājums izveidot konkurējošu mūzikas konkursu pēc tam, kad "Eirovīzija" aizliedza Krievijas dalību pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pēc "Channel One" datiem, 2021. gada "Eirovīzijas" finālu vēroja katrs piektais Krievijas iedzīvotājs.
Pirmdien valsts ziņu aģentūra TASS sākotnēji ziņoja, ka "Intervision" pulcējis 4 miljardus skatītāju visā pasaulē. Vēlāk portāls mainīja virsrakstu uz: “Intervision pārraide bija pieejama 4 miljardiem skatītāju visā pasaulē.”