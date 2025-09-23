Oslo: Krievija Norvēģijas gaisa telpu šogad pārkāpusi trīs reizes
Krievija šogad trīs reizes ir pārkāpusi Norvēģijas gaisa telpu, otrdien pavēstīja Norvēģijas valdība, uzsverot, ka šādi incidenti ir nepieņemami.
25. aprīlī Norvēģijas gaisa telpā uz četrām minūtēm ielidoja Krievijas iznīcinātājs SU-24, bet 24. jūlijā uz trim minūtēm - transporta lidmašīna "L410 Turbolet".
Pavisam nesen, 18. augustā, iznīcinātājs SU-33 Norvēģijas gaisa telpā atradās vienu minūti.
"Šopavasar un vasarā Krievija trīs reizes ir pārkāpa Norvēģijas gaisa telpu," paziņojumā pauda premjerministrs Jūnass Gārs Stēre.
"Mēs nevaram noteikt, vai tas tika darīts apzināti vai navigācijas kļūdu dēļ. Neatkarīgi no cēloņa tas nav pieņemami," uzsvēra Stēre.
"Notikumi Norvēģijā ir mazāka mēroga nekā pārkāpumi pret Igauniju, Poliju un Rumāniju gan vietas, gan ilguma ziņā," viņš piebilda.
"Tomēr šos notikumus mēs uztveram ļoti nopietni," norādīja Norvēģijas premjers.
Norvēģiju dažkārt dēvē par NATO "acīm un ausīm" Tālajos Ziemeļos, kur tai ir jūras robeža un 198 kilometru sauszemes robeža ar Krieviju.