Eksperts no ASV izlūkdienesta: Putins tur pirkstu uz kodolpogas; neiedomājamais kļūst reālāks, nekā daudzi ir gatavi atzīt
Krievijas prezidents Vladimirs Putins pastiprina kodoldraudus, veicot provokatīvas darbības un plaša mēroga mācības, kas būtiski palielina nejauša konflikta risku ar NATO un kodolkara eskalāciju. Eksperti brīdina, ka pašreizējā situācija atgādina bīstamu Aukstā kara laika krīzi un prasa īpašu uzmanību.
Vladimirs Putins "tur pirkstu uz kodolpogas", un nejauša konflikta iespējamība ar katru dienu pieaug. Par to raksta stratēģiskā militārās izlūkošanas analītiķe, bijusī ASV Aizsardzības ministrijas Izlūkošanas pārvaldes darbiniece Rebeka Kofflere savā rakstā izdevumam "The Telegraph".
Piektdien trīs Krievijas MiG-31 lidmašīnas pārkāpa Igaunijas - NATO dalībvalsts - gaisa telpu, kļūstot par kārtējo Kremļa provokāciju pēc nesenajiem incidentiem ar droniem Polijas un Rumānijas teritorijā.
Kofflere brīdina, ka šādas darbības ir daļa no Putina riskantās spēles, kuras mērķis ir pārbaudīt NATO reakciju un mazināt Eiropas jutīgumu pret tās suverenitātes pārkāpumiem. Tomēr draudi ir daudz dziļāki.
Pagājušajā nedēļā Krievija veica plaša mēroga mācības "Zapad-2025", kuru kulminācija bija taktiskā kodoltrieciena modelēšana Vladimira Putina personiskā uzraudzībā.
Pēc Rebekas Koffleres teiktā, "kodolkara risks šodien ir augstākais pēdējo gadu desmitu laikā". Viņa uzsver: "Neiedomājamais kļūst reālāks, nekā daudzi ir gatavi atzīt."
Krievija aktīvi izstrādā ierobežotas kodolieroču pielietošanas scenārijus, un gan Putins, gan Ģenerālštābs tos aplūko ne tikai kā atturēšanas līdzekli, bet arī kā reālu kara instrumentu.
Turklāt uzticības trūkums starp Maskavu un Rietumiem, regulāras provokācijas un paralēlās NATO un Krievijas mācības rada ārkārtīgi bīstamu vidi iespējamai nejaušai eskalācijai.
Pašreizējā situācija atgādina 1983. gada krīzi laikā, kad norisinājās mācības Able Archer, kad pasaule atradās uz kodolkara sliekšņa PSRS aizdomu dēļ.
Šodien - Ukrainas kara apstākļos, tiešu saziņas kanālu trūkuma starp Krieviju un NATO dēļ, kā arī savstarpēju apsūdzību fonā par iespējamu uzbrukuma plānošanu - "kara migla" var novest pie katastrofas, brīdina Kofflere. "Traģiska aprēķina kļūda ir pilnīgi reāla," secina analītiķe.