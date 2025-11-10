"Latvija jāglābj!" Egils Helmanis nāk klajā ar paziņojumu vēlētājiem. VIDEO
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzrunājis tautu savā "Facebook" profilā, kur 16 minūšu garā video runā par to, kā valdošā partija "Vienotība" šķeļ sabiedrību, vienlaikus paziņojot par savu lēmumu nekandidēt Saeimas vēlēšanās un aicinot citas nacionāli orientētas partijas atbalstīt līderus ar "mugurkaulu un smadzenēm", lai glābtu Latviju.
Esošās situācijas kritika un "Vienotības" darbība:
Kā norāda Helmanis, mītiņu situācija parādījusi, ka "Vienotība" nespēj vienot sabiedrību, bet gan to šķeļ, kas šādos apstākļos ir ļoti bīstami.
Pēc Helmaņa domām valdībā trūkst valstsvīru un valsts sievu, kas spētu apvienot tautu. Ir tikai viens "pareizais" viedoklis, kas atgādina padomju laikus, un jebkura atšķirīga doma tiek pakļauta "naidrunai" un "kancelēta".
Runātājs min personīgo pieredzi Ogrē, veidojot Neatkarības laukumu un muzeju. Valsts iestādes un valdošā elite radīja šķēršļus:
- Pretestība skulptūru izvēlei un to simbolikai (piemēram, vairodziņš, ko pielīdzināja "garu lentītei").
- Kriminālprocesa ierosināšana par kāpņu izveidi muzejā no "okupācijas pieminekļiem" (objektiem, kas simbolizēja okupāciju).
- Negatīva reakcija un izsmiešana par palīdzību Ukrainai (dronu vākšana, braucieni uz Ukrainu, militāro krājumu vākšana).
- Valsts iestādes bloķēja nacionālo vērtību saglabāšanu, ko runātājs uzskata par cīņu pret nacionālu valsti.
Helmanis uzskata, ka "Vienotība" nav spējīga vadīt valsti, šķeļ sabiedrību un cenšas iznīdēt nacionālās vērtības, padarot pašreizējo sabiedrību bīstamu un nepieļaujamu.
Paziņojums par Saeimas vēlēšanām un nākotnes redzējums
Helmanis nesen uzvarēja Ogres novada vēlēšanās, saņemot vairāk nekā 6000 balsu, un jūtas atbildīgs pret vēlētājiem. Taču viņa primārais uzdevums patlaban esot atjaunot veselību. Apzinoties atbildību pret Ogres novada iedzīvotājiem un nepieciešamību pildīt solījumus, Helmanis paziņoja, ka nekandidēs Saeimas vēlēšanās.
Helmanis aicināja Nacionālās apvienības, ZZS un Apvienoto sarakstu atbalstīt Alvja Hermaņa idejas, jo politiķi ar "mugurkaulu un smadzenēm" ir reta parādība. Šāds atbalsts varētu glābt Latviju un veidot kvalitatīvāku Saeimas sastāvu.