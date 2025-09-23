Ķīna uzsākusi divu mēnešu kampaņu, lai apkarotu "nevēlamu saturu" sociālajos tīklos
Ķīna grasās uzsākt divu mēnešu ilgu satura ierobežošanas kampaņu sociālajos tīklos, kuras mērķis ir ierobežot "nevēlama satura izplatīšanos", tai skaitā "baumas par Ķīnas ekonomiku" un "ziņas, kas popularizē slavenību dzīvesveidu", paziņojis Pekinas galvenais interneta regulators.
Administrācija paziņoja, ka "vērsīsies pret ierakstiem, kas ietver baumas par Ķīnas ekonomiku", kura šogad saskārusies ar grūtībām, kā arī safabricētu informāciju un "sensacionālas sazvērestības teorijas". Jau sestdien administrācija paziņoja, ka veiks "disciplinārus un soda pasākumus" pret platformu "Weibo" [mikroblogošanas vietne, kurai ir 591 miljoni sekotāju], "Kuaishou" ["TikTok" analogu, kam ir 730 miljoni sekotāju], bet 11. septembrī paziņoja, ka līdzīgas darbības tiks veiktas pret vietni "Xiaohongshu" ["Instagram" analogu].
Administrācija izcēla populārākos meklēšanas vārdus vietnē "Weibo", norādot, ka vietne pārāk popularizē slavenību ziņas vai triviālus ierakstus. Varas iestādes norādīja, ka šāds saturs "bojā tiešsaistes ekoloģiju" un veicina "vieglprātību".
Ķīnas varasiestādes jau šobrīd savas platformas regulē stingrāk, nekā tas tiek darīts citviet pasaulē. Aizvadītaja gadā administrācija vērsās pret slengu un saīsinājumu izmantošanu sociālajos medijos, bet iepriekš izveidoja "īpašo vārdu" datubāzi, ko cenzori aizlieguši lietot internetā.
Tāpat aizvadītajā gadā varasiestādes vērsās pret influenceriem, kas "apzināti demonstrēja greznu dzīvesveidu, kas balstīts uz materiālām vērtībām".
Kā arī administrācija pagājušajā gadā aizliedza etniskajiem uiguriem izmantot sociālo mediju lietotnes un pastiprināja ierobežojumus tibetiešu veiktiem ierakstiem sociālajos tīklos, neilgi pirms Dalailamas dzimšanas dienas.