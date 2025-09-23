Pēc Čārlija Kērka slepkavības Tramps pasludina "Antifa" par teroristiem
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien parakstīja rīkojumu, pasludinot kreiso radikāļu kustību "Antifa" par pašmāju teroristu organizāciju, paziņoja Baltā nama administrācija.
Trampu uz šādu lēmumu pamudināja viņa sabiedrotā labējā aktīvista Čārlija Kērka slepkavība.
"Antifa" ir decentralizēta kustība, kurā darbojas dažādi galēji kreisie grupējumi, kas bieži propagandē kaujinieciskas darbības.
Trampa parakstītajā rīkojumā "Antifa" ir raksturota kā "kaujiniecisks anarhistu pasākums, kas skaidri aicina uz ASV valdības gāšanu" un izmanto "vardarbību un terorismu" runas brīvības apspiešanai.
"Iepriekšminētā politiskās vardarbības šablona dēļ, kas paredzēts likumīgas politiskās darbības apspiešanai un likuma varas traucēšanai, es ar šo pasludinu "Antifa" par 'pašmāju teroristu organizāciju'," teikts rīkojumā.
Norādot uz jautājumiem par to, kā definēt "Antifa", rīkojumā šī kustība tika vainota par to, ka tā izmanto "izsmalcinātus līdzekļus un mehānismus, lai piesegtu savu darboņu identitātes". Tā arī izmanto tādas pašas metodes, lai slēptu sava finansējumu avotus un vervētu jaunus locekļus, teikts rīkojumā.
Rīkojumā teikts, ka ASV varas iestādes var rīkoties pret "jebkuru personu, kas apgalvo, ka rīkojusies "Antifa" vārdā, vai kurai sniegusi materiālu atbalstu "Antifa" vai persona, kas apgalvo, ka rīkojusies "Antifa" vārdā".
Tramps kopš Kērka slepkavības 10.septembrī ir vairākkārt draudējis īstenot represijas pret kreiso grupējumiem.
Tomēr Tramps bija draudējis vērsties pret "Antifa" jau savas pirmās prezidentūras laikā.