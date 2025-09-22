ANO komisija apstiprina Krievijas dronu triecienus Ukrainā kā nodomu nogalināt un iznīcināt civiliedzīvotājus
Krievijas Ukrainā veikto dronu triecienu apstākļi liecina par nodomu nogalināt, teikts ANO Neatkarīgās starptautiskās Ukrainas izmeklēšanas komisijas ziņojumā, kas iesniegts Cilvēktiesību padomei.
Krievijas armija sistemātiski uzbrūk civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai Hersonas, Dņipropetrovskas un Mikolajivas apgabalos, norāda komisija.
Tiek veikti triecieni ātrās palīdzības automašīnām un citiem neatliekamās palīdzības dienestiem, traucējot glābējiem veikt savu darbu. "Mēs esam secinājuši, ka šīs darbības tika veiktas atbilstoši saskaņotai valsts politikai un ir noziegumi pret cilvēci slepkavību veidā, kā arī kara noziegumi, kas izpaužas kā uzbrukumi civiliedzīvotājiem," teikts paziņojumā.
"Dronu uzbrukumu apstākļi norāda uz to veicēju nodomu nogalināt, nodarīt kaitējumu un iznīcināt," pauda komisijas priekšsēdētājs Ēriks Mēse.
Komisija nav varējusi pabeigt izmeklēšanu par Ukrainas dronu triecieniem, par ko ziņo Maskava, "jo nebija iespējams piekļūt attiecīgajām teritorijām, tika apdraudēta liecinieku drošība un Krievijas Federācija neatbildēja uz mūsu nosūtītajiem pieprasījumiem".
ANO Neatkarīgā starptautiskā Ukrainas izmeklēšanas komisija tika izveidota 2022.gada 4.martā, un kopš tā laika komisijas locekļu pilnvaras veikt izmeklēšanu ir pagarinātas trīs reizes.
Krievija neatzīst komisijas mandātu un atsakās ar to sadarboties.