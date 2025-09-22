Donalds Tramps pateica ko visai satraucošu Čārlija Kērka piemiņai veltītā pasākumā
Desmitiem tūkstošu cilvēku svētdien pulcējās “State Farm Stadium” stadionā Arizonā, lai pieminētu Čārliju Kērku. Pasākumā piedalījās arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš pateica vienu komentāru, kas daudziem amerikāņiem lika satraukties.
ASV prezidents pasākuma laikā teica, ka vienā jautājumā viņam atšķiras viedoklis no Kērka.
“Viņš neienīda savus oponentus, viņš vēlēja viņiem to labāko,” teica Tramps, izraisot smieklus. “Šajā jautājumā es nepiekrītu Čārlijam. Es ienīstu savus oponentus un nevēlu viņiem to labāko.” Tramps arī uzbruka tam, ko sauca par “radikālo kreiso spārnu”, un vainoja demokrātus par vardarbību valstī, ziņo BBC.
Vairāki komentētāji pauda satraukumu, ka ASV prezidents, nevis vieno valsti, kā tam pienāktos, bet tieši pretēji – noskaņo cilvēkus vienam pret otru, vēl atklāti norādot, ka ienīst demokrātus. Zem “TikTok” lietotāja Harija video par šo situāciju kāds komentētājs raksta: “Es sākšu saukt Ameriku par Amerikas Sadalītajām Valstīm.”
Jauns.lv jau ziņoja, ka 11. septembrī Oremā Jūtas ielejas Universitātē snaiperis nošāva konservatīvās jaunatnes organizācijas "Turning Point USA" vadītāju Kērku. 31 gadu vecais aktīvists bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam sociālās saziņas vietnēs bija miljoniem sekotāju.
Apmeklējot ASV universitātes, Kērks aicināja studentus uz debatēm, kas pēc tam tika izplatītas tiešsaistē. Uz debatēm bieži tika aicināti Kērka ideoloģiskie pretinieki jeb tā dēvētie progresīvie.
Nesen notikusī amerikāņu konservatīvā aktīvista un viena no galvenajiem ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotajiem Čārlija Kērka slepkavība ne tikai izraisīja īstu politisko zemestrīci ASV un pastiprināja bažas par gaidāmajām Trampa republikāņu represijām pret citādi domājošajiem, bet arī pielēja eļļu mūsdienās aktuālajām “viltus ziņu” un dezinformācijas problēmas liesmām.