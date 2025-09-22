Čārlija Kērka slepkavība: ASV Tieslietu ministrija izdzēš atmaskojošu ziņojumu, bet soctīkļos plosās "viltus ziņu" izplatītāji
Nesen notikusī amerikāņu konservatīvā aktīvista un viena no galvenajiem ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotajiem Čārlija Kērka slepkavība ne tikai izraisīja īstu politisko zemestrīci ASV un pastiprināja bažas par gaidāmajām Trampa republikāņu represijām pret citādi domājošajiem, bet arī pielēja eļļu mūsdienās aktuālajām “viltus ziņu” un dezinformācijas problēmas liesmām.
Svētdien ASV Arizonas štata Glendeilā notika 10. septembrī nošautā Kērka piemiņas pasākums. Par šī notikuma milzīgo vērienu liecina kaut vai tas, ka runu teicēju un nelaiķa cildinātāju skaitā bija gan ASV prezidents Donalds Tramps, gan viceprezidents Džeimss Venss, gan vairāki citi svarīgākie ASV valdības pārstāvji. Viens no kareivīgākajiem Trampa MAGA (“Make America Great Again” jeb “Padarīsim Ameriku atkal diženu”) kustības pārstāvjiem, Baltā nama personāla vadītāja vietnieks Stīvens Millers, kurš nesen Demokrātu partiju publiski nosauca par pašmāju ekstrēmistisko organizāciju un solīja likvidēt "kreiso teroristu tīklu", tiešā tekstā piedraudēja Kērka slepkavības pastrādāšanā un atbalstīšanā vainotajiem Trampa politiskajiem pretiniekiem, ka “viņi pat iedomāties nespēj, kādu pūķi ir pamodinājuši”.
Arī Tramps apliecināja, ka viņa pretinieki neko labu no prezidenta nesagaidīs, kaut gan Kērka sirdī neesot bijis naids pret šiem cilvēkiem un viņš tiem vēlēja labu. “Šeit es nepiekritu Čārlijam. Es neieredzu savu pretinieku. Un es viņiem nevēlu labu,” teica prezidents, kamēr auditorija gardi smējās un gavilēja.
Čārlijs Kērks 10.septembrī tika nošauts Jūtas ielejas Universitātē (UVU) Oremas pilsētā. 22 gadus vecajam Taileram Robinsonam izvirzītas apsūdzības septiņos punktos, par Kērka slepkavību pieprasot nāvessodu.
No ASV Tieslietu ministrijas mājaslapas izdzēsts atmaskojošs pētījums
Zīmīgi, ka kamēr Trampa administrācijas amatpersonas aizgūtnēm izplata apgalvojumus par “radikālo kreiso vardarbību” un Kērka slepkavībā nepārtraukti vaino tieši viņus, ASV Tieslietu ministrija no savas tīmekļa vietnes ir izdzēsusi pētījumu, kurā konstatēts, ka galēji labējie ekstrēmisti ir atbildīgi par daudz vairāk amerikāņu slepkavībām nekā jebkura cita pašmāju teroristu grupa. Ziņojums “Ko NTL [Nacionālais tieslietu institūts jeb “National Institute of Justice” – red.] pētījums mums atklāj par pašmāju terorismu” pazuda no Tieslietu ministrijas mājaslapas jau pāris dienas pēc Kērka slepkavības, vēsta “Guardian”. Dzēstais pētījums sākās ar šādu teikumu: “Kopš 1990. gada galēji labējie ekstrēmisti ir izdarījuši daudz vairāk ideoloģiski motivētu slepkavību nekā galēji kreisie vai radikālie islāmistu ekstrēmisti, tostarp 227 gadījumus, kas paņēma vairāk nekā 520 cilvēku dzīvības. Šajā pašā periodā galēji kreisie ekstrēmisti izdarīja 42 ideoloģiski motivētus uzbrukumus, kuros tika paņemtas 78 cilvēku dzīvības.”
Nacionālā Tieslietu institūta pētījums, kura pamatā bija trīs gadu desmitu ilgi pētījumi, bija viens no visaptverošākajiem valdības novērtējumiem par vietējā terorisma tendencēm. Tajā tika secināts, ka “kaujinieciskais, nacionālistiskais, balto pārākuma ideoloģijas vardarbīgais ekstrēmisms ASV ir pieaudzis” un “galēji labējo uzbrukumu skaits turpina pārsniegt visus citus terorisma un vietējā vardarbīgā ekstrēmisma veidus”.
Pētījuma secinājumi sakrīt ar neatkarīgu Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra veikto analīzi, kurā tika izskatīti 893 teroristu uzbrukumu sazvērestības no 1994. līdz 2020. gadam. Šajā pētījumā tika secināts: “Labējo uzbrukumi un sazvērestības veido lielāko daļu no visiem terorisma incidentiem ASV kopš 1994. gada.”
2023. gadā ASV Kongresā sniegtajā liecībā organizācijas “Global Project Against Hate and Extremism” izpildviceprezidente Heidija Bairiha paziņija, ka “politiskās vardarbības aktu dati skaidri parāda, ka tieši galēji labējie ir galvenie terorisma virzītāji ASV, tostarp mērķējot un atsevišķos gadījumos pat nogalinot likumsargus”. “Tas nenozīmē, ka galēji kreisie nepastrādā vardarbību, vienkārši tai nav tāda mēroga vai tā nav tik nāvējoša kā galēji labējo pastrādātā.”
Kērka slepkavību izmanto “viltus ziņu” izplatītāji
Kērka slepkavību nekavējās izmantot ne tikai Trampa administrācija un viņa atbalstītāji, lai vērstos pret politiskajiem pretiniekiem, bet arī dažādu “viltus ziņu” izplatītāji un dezinformatori, kuri mērķis ir maksimāli nokaitēt politisko vidi, kā arī tā dēvētie “klikbaiteri”, kuri ar viltus vēstījumiem cenšas piesaistīt uzmanību.
Jau drīz pēc Kērka slepkavības Jūtas gubernators Spensers Kokss preses konferencē brīdināja, ka ASV ārzemju pretinieki, tostarp Krievija un Ķīna, izmanto botus, kas “mēģina izplatīt dezinformāciju un kūdīt uz vardarbību”, un aicināja savus klausītājus mazāk laika pavadīt sociālajos medijos: “Es jūs mudinātu tos ignorēt un izslēgt šīs plūsmas, un vairāk laika veltīt savām ģimenēm.”
Koksa bažām ir nopietns pamats, jo sociālie tīkli pēc Kērka slepkavības pārplūda ar dezinformāciju. Kiberdrošības analītiķi norādījuši, ka pēc slepkavības ievērojami pieauga sociālo mediju ieraksti, kas ne tikai izplatīja nepatiesu informāciju, bet arī centās saasināt spriedzi jau tā politiski saspringtajā situācijā. Ekstrēmisma izpausmes tiešsaistē novērojošie Interneta drošības centrs (CIS) un Stratēģiskā dialoga institūts (ISD) konstatēja, ka ļoti plaši izplatīti ieraksti par pieaugošu politisko vardarbību ASV, bieži vainojot “radikālo kreiso” un gūstot lietotāju aktīvu reakciju.
Lielu skaits šādu ierakstu darinājušas Krievijas atbalstītājas grupas, tostarp dezinformācijas projekta “Operation Overload,” kas izplata viltus ziņu rakstus, viltotus slavenību citātus, kā arī provocējošus attēlus, vēsta “ABC News”. “Viņu mērķis nav tikai panākt, lai cilvēki šo saturu patērē, bet arī rīkojas,” izteicās bijušais Iekšzemes drošības departamenta darbinieks Džons Koens. “Tas ir bīstami mūsu pašreizējā draudu vidē.” Koens uzsvēra, ka līdz ar katru ļoti nozīmīgu notikumu šo interneta troļļu radītie draudi tikai pastiprinās.
CIS un ISD dati liecina, ka pēc Kērka slepkavības tika identificēti apmēram 26 000 ierakstu ar bažām vai pat aicinājumiem uz pilsoņu karu, lai atriebtos “kreisajiem”. Vairāk nekā 46 000 ierakstu “X” platformā saturēja vārdu “trans”, un vairums apgalvoja, ka šāvējs bijis transpersona.
Turklāt kūdītāji uz vardarbību neaprobežojās tikai ar saviem tekstiem, bet publicēja viltus ziņas arī it kā no starptautiskajiem medijiem, tostarp “France24” un BBC, piemēram, kādā viltus “video” atsaucoties uz Francijas amatpersonu, kas esot mudinājusi amerikāņus ar netradicionālu seksuālu orientāciju pārcelties uz Franciju, lai “izvairītos no vajāšanām”, savukārt viltus BBC publikācijā apgalvots, ka arī Eiropā notiks uzbrukumi konservatīvajiem līderiem.
Nesnauž arī “klikbaiteri”, ar kuriem ir piemēslots viss internets. Izmantojot mākslīgo intelektu, sociālajās vietnēs izplata “fotogrāfijas”, kurās redzamās slavenības sēro par Kērka nāvi, pat piedaloties viņa piemiņas pasākumā Arizonā un mierina viņa tēvu. Tiesa, šajās “fotogrāfijās” ir viltots pat Kērka tēvs, jo izmantots kāda 2008. gadā Indiānas štata Monterejā mirušā Roberta Kērka nekrologa foto, bet reizēm šis foto ir apgriezts pretēji un tam pievienotas asaras, norāda “AFP Fact Check”.
Savu artavu devuši arī mākslīgā intelekta rīki
Savu lomu kaislību uzkurināšanā spēlējuši arī mākslīgā intelekta rīki. Piemēram, “CBS News” identificēja Trampa sabiedrotajam un pasaules bagātākajam cilvēkam Īlonam Maskam piederošā uzņēmuma “xAI” mākslīgā intelekta čatbota Grok” 10 ierakstus uzreiz pēc Kērka nogalināšanas, kuros par aizdomās turēto nodēvēts “Jūtas iedzīvotājs un reģistrētais demokrāts” Maikls Malinsons, turklāt esot atrasts likvidējamo likumdevēju saraksts. Vēlāk “Grok” atzina, ka bija kļūdaini identificējis aizdomās turamo un šo informāciju bija kļūdaini piedēvējis CNN un “New York Times”, par cēloni minot “nepārbaudīto virālo apgalvojumu pārāk ātru apstrādi”, taču tobrīd nepareizā cilvēka seja un vārds jau bija izplatīti Maskam piederošajā “X” platformā.
Šis čatbots ģenerēja ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) publicēto aizdomās turētās personas fotoattēlu “uzlabojumus”, kurus pēc tam pārpublicēja Jūtas štata Vašingtona apgabala šerifa birojs, vēlāk atzīstot šo fotoattēlu apstrādi ar mākslīgo intelektu, kas sagrozījis apģērba un sejas vaibstu izskatu. Savukārt ar mākslīgo intelektu ģenerēto aizdomās turētā “video” publicēja “X” lietotājs, kuram ir vairāk nekā 2 miljoni sekotāju, un viņa “video” tika pārpublicēts daudzus tūkstošus reižu. Kad 12. septembrī kad Jūtas gubernators Kokss paziņoja, ka apcietinātais aizdomās turamais ir Tailers Robinsons, “Grok” sniedza pretrunīgu informāciju, norādot gan to, ka Robinsons esot reģistrēts republikānis, bet citreiz— ka viņš ir neitrāls vēlētājs. Vēlēšanu reģistra dati liecina, ka Robinsons nav saistīts ar nevienu politisko partiju.
Par to, ka mākslīgā intelekta sniegtā informācija būtu jāuztver ar skepsi un vismaz jāpārbauda, liecina arī “CBS News” atklājums, ka “Grok” arī nākamajā dienā pēc Kērka nāves apgalvoja, ka viņš ir dzīvs, bet citās atbildēs tika minēts nepareizs slepkavības datums, FIB izsludinātais atlīdzības piedāvājums nosaukts par “krāpšanu”, kā arī apgalvots, ka ziņojumi par Kērka nāvi “joprojām ir pretrunīgi”, kaut gan viņa nāve jau bija apstiprināta.
Tiesa, tas nebūt nenozīmē, ka čatbots apzināti krāpj savu auditoriju. Pensilvānijas štata universitātes profesors un tās Sociāli atbildīga mākslīgā intelekta centra direktors Šjams Sundars “CBS News” skaidroja, ka lielākā daļa ģeneratīvo mākslīgā intelekta rīku iegūst rezultātu, pamatojoties uz varbūtību, tādējādi var būt apgrūtināta pareizas informācijas nodrošināšana reāllaikā. “Viņi skatās, kurš vārds vai teikums, visticamāk, būs nākamais,” sacīja Sundars. “Tas nav balstīts faktu pārbaudē, tas nav balstīts uz jebkāda veida reportāžu no notikuma vietas. Tas vairāk balstās uz šī notikuma notikšanas iespējamību, un ja ir pietiekami daudz avotu, kas apšauba viņa nāvi, [mākslīgais intelekts] var pārņemt dažus no tiem.” Vienlaikus viņš norādīja, ka cilvēki mēdz vairāk uzticēties mākslīgajam intelektam nekā nepazīstamiem cilvēkiem internetā. “Mēs neuzskatām, ka mašīna varētu būt kādas partijas piekritēja, tendencioza vai gribētu sēt nesaskaņas,” viņš sacīja.
“Grok” nav vienīgais grēkāzis. Savukārt ar mākslīgo intelektu darbinātā meklētāja “Perplexity” “X” čatbots Kērku slepkavību sākumā aprakstīja kā “hipotētisku scenāriju” (šis ieraksts vēlāk tika dzēsts) un apgalvoja, ka Baltā nama paziņojums par Kērka nāvi esot safabricēts. “Perplexity” pārstāvis “CBS News” paziņoja, ka ““Perplexity” nekad nav apgalvojis, ka būtu 100% precīzs”.