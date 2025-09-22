Naktī uz pirmdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 141 lidrobotu, tajā skaitā aptuveni 80 uzbrukuma lidrobotus "Shahed", ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Pasaulē
Šodien 09:49
Karš Ukrainā: krievi naktī uz pirmdienu raida 141 lidrobotu
Naktī uz pirmdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 141 lidrobotu, tajā skaitā aptuveni 80 uzbrukuma lidrobotus "Shahed", ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Gaisa uzbrukumu atvairīja Ukrainas aizsardzības spēki.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem plkst. 8.30 gaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 132 bezpilota lidaparātus virs valsts ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem un centrālās daļas.
Deviņi bezpilota lidaparāti trāpīja septiņās vietās, un notriektu bezpilota lidaparātu atlūzas nokrita astoņās vietās.