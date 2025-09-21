Krievija apgalvo, ka tās “Eirovīziju” noskatījās puse pasaules iedzīvotāju - pārējie droši vien bija aizņemti
Krievijas dziesmu konkursu “Intervision” (“Eirovīzijas” analogs) esot noskatījušies “puse pasaules iedzīvotāju”, apgalvo tā organizatori, uz kuriem atsaucas valsts ziņu aģentūra TASS. Tomēr reāli pierādījumi šim skaitlim nav publiskoti, un tas vairāk izklausās pēc propagandas retorikas nekā ticamas statistikas.
Krievija sestdien Maskavā aizvadīja savu atbildi “Eirovīzijai” — pirmo starptautisko dziesmu konkursu “Intervision”, kas radīts kā alternatīva Eiropā bāzētajam konkursam. Pasākums pulcēja izpildītājus no vairāk nekā 20 valstīm, tostarp Krievijas, Baltkrievijas, Ķīnas, Brazīlijas, Kazahstānas un Saūda Arābijas.
Dalībnieki dziedāja dziesmas savās dzimtajās valodās, atspoguļojot plašu muzikālo tradīciju spektru. Krieviju pārstāvēja Jaroslavs Dronovs, plašāk pazīstams kā Shaman.
Krievijas dikators Vladimirs Putins šim notikumam bija sagatavojis videouzrunu, bet ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacensībās klāt bija personīgi.
“Intervision” uzvaru izcīna Vjetnama. Otro vietu izcīnīja Kirgizstānas grupa NOMAD, bet trešo – Kataras dziedātāja Dana Al Meer. Organizatori paziņoja, ka nākamgad Intervision pirmo reizi norisināsies ārpus Krievijas — to rīkos Saūda Arābija.
Vēlāk krievu mediji ziņoja, ka "Intervision" noskatījās 4 miljardi skatītāju, kas varbūt skan labi no propaganda viedokļa, bet reālu pierādījumu šādam skatītāju apjomam nav. Šādus datus neapstiprina neviena neatkarīga auditorijas mērījumu kompānija, tāpēc paziņojums vairāk atgādina politisku retoriku nekā ticamu statistiku.