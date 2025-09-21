Eksperti: Krievija testē NATO reakciju uz iespējamu konfliktu
Krievijas iebrukumi Polijā un Igaunijā ir mēģinājums sagatavoties iespējamam konfliktam ar NATO, norāda militārie eksperti.
Krievijas iznīcinātāji MiG-31 vakar aptuveni desmit minūtes atradās Igaunijas gaisa telpā, paziņoja Igaunija, līdz tos pārtvēra Itālijas F-35 lidmašīnas. Pēc dažām stundām Krievijas lidmašīnas pietuvojās Polijas naftas platformai, ziņoja Varšava. Pagājušajā nedēļā Polijā tika notriekti arī Krievijas droni.
“Krievija apzināti cenšas pārbaudīt NATO spējas un reakciju uz dažādiem gaisa iebrukumiem, cerot iegūt mācības, ko varētu izmantot iespējamā nākotnes konfliktā pret NATO aliansi,” vēsta Kara pētījumu institūts (Institute for the Study of War). “Krievijas amatpersonas konsekventi noliedz atbildību par dronu iebrukumu [Polijā] un kritizē Eiropas centienus aizstāvēties pret Krievijas agresiju.”
Rezultātā Eiropas amatpersonas apspriež aizsardzības “dronu sienas” izveidi uz Eiropas Savienības (ES) austrumu robežas. Aizsardzības un kosmosa komisārs Andrjus Kubilius sacīja, ka projektā, visticamāk, tiks iekļauta sensora sistēmu, aizsardzības un traucēšanas iekārtu kombinācija, lai atklātu un neitralizētu dronus.
Viņš norādīja, ka Eiropas Savienība varētu pabeigt dronu sienu gada laikā.