Kiberuzbrukuma dēļ jau otro dienu traucēta vairāku Eiropas lidostu darbība
Plaša kiberuzbrukuma dēļ jau otro dienu ietekmēta vairāku Eiropas lidostu darbība. Īpaši smagi skarta ir Briseles lidosta, kurā līdz šim atcelti 44 izlidojošie reisi.
Lai mazinātu zaudējumus, Briseles lidosta piesaistījusi papildus darbiniekus un pasažieri, kiberuzbrukuma dēļ, reģistrē ceļotājus manuāli. Tikmēr Eiropas apvienotā aviācijas drošības organizācija "Eurocontrol" paziņoja, ka aviokompāniju operatoriem Briselē traucējumu dēļ lūgts atcelt pusi no savu lidojumu grafiku uz lidostu un no tās līdz pirmdienas plkst. 2.00.
Berlīnes Brandenburgas lidosta lūgusi ceļotāju, šajā laikā reģistrēties lidojumam tiešsaistē, nevis pie reģistrācijas letēm. Tā paziņoja, ka sestdien lidostā tika atcelti 12 reisi, taču kavēšanās nebija ilgāka par 45 minūtēm.
Tāpat par kavējumiem lidostas darbībā svētdien brīdinājusi arī Hītrovas lidosta, kas norāda, ka vēl joprojām notiek centieni novērst problēmu. Tā uzsver, ka vairums lidojumu "notiks", tomēr aicina visus ceļotājus sekot līdzi sava lidojuma informācijai. Kā liecina lidojumu izsekošanas uzņēmuma "FlightAware" dati, sestdien Hītrovas lidostā kavējās 47% izlidojošo reisu.
Bet Dublinas lidosta paziņojusi, ka, lai gan tehniskās problēmas joprojām pastāv un dažas aviokompānijas turpina ceļotājus reģistrēt lidojumiem manuāli, tiek prognozēts, ka svētdien lidosta darbosies kā parasti un lidojumi atcelti netiks.
Eiropas Komisija (EK), kas ir atbildīgā institūcija par gaisa telpas pārvaldību visā Eiropā, paziņoja, ka tā "cieši uzrauga kiberuzbrukumu", taču nekas neliecina, ka tas būtu bijis "nopietns". Arī EK transporta sekretāre Heidija Aleksandra sacīja, ka viņa ir informēta par incidentu un "regulāri saņem jaunāko informāciju par situāciju".
Jau ziņots, ka vairākas Eiropas lidostas sestdien cietušas no kiberuzbrukuma. Ļaunprātīgā darbība ietekmējusi vairāku lidostu elektronisko klientu reģistrāciju un bagāžas nodošanu. Tomēr problēma tiek apieta, reģistrējot lidojumus manuāli.