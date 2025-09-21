Krievija nedēļas laikā uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1500 dronus un 50 raķetes
Šonedēļ Krievija palielinajusi savu uzbrukumu intensitāti Ukrainai un uz valsti raidījusi vairāk nekā 1500 bezpilota lidaparātus, vairāk nekā 1280 vadāmās aviobumbas un 50 dažāda veida raķetes, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Krievijai ir jāizjūt savas rīcības sekas. Ir vajadzīga pietiekama pretdarbība, lai piespiestu to uz mieru. To var izdarīt ar pietiekamu mūsu armijas spēku, mūsu tālās darbības spējām, pateicoties stingrām sankcijām pret Krieviju un spēcīgam spiedienam. Tagad mēs gandrīz katru dienu aizsargājamies pret Krievijas uzbrukumiem. Šonedēļ ir veikti vairāk nekā 1500 uzbrukumi ar bezpilota lidaparātiem, vairāk nekā 1280 vadāmām aviācijas bumbām un 50 dažāda veida raķetēm. Šajos ieročos ir atrasti tūkstošiem ārvalstu komponentu - vairāk nekā 132 000 - no dažādām valstīm. Eiropa, Amerika, Ķīna, Japāna un desmitiem citu valstu," paziņoja Zelenskis.
Prezidents uzsvēra, ka visas šīs tehnoloģijas palīdz Krievijai radīt ieročus plašā mērogā.
"Tas viss tiek darīts, lai īstenotu teroru pret mūsu tautu. Un, ja mēs Krieviju neapturēsim, tā noteikti kļūs par draudu Eiropas un Klusā okeāna reģiona valstīm. Stingras sankcijas ir līdzeklis, lai to apturētu. Mums ir jāpārgriež visi iespējamie piegādes ceļi, sankciju apiešana, jāizdara spiediens uz valstīm un atsevišķiem uzņēmumiem, kas tām palīdz. Partneriem ir šīs pilnvaras - pilnvaras aizsargāt dzīvību," norādīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka Ukraina paļaujas uz to, ka 19. ES sankciju pakete būs patiešām sāpīga un ka eiropiešiem pievienosies arī ASV.
"Paldies visiem, kas jau palīdz," piebilda Zelenskis.