Misijas "Austrumu sardze" ietvaros, Lielbritānijas iznīcinātāji veic pirmos lidojumus virs Polijas
NATO misijas "Austrumu sardze" ietvaros, pirmos lidojumus Polijas gaisa telpā veikuši britu iznīcinātāji "Typhoon".
Divi karalisko gaisa spēku iznīcinātāji naktī no piektdienas uz sestdienu izlidoja no bāzes Linkolnšīrā, Anglijas ziemeļaustrumos un tos pavadīja degvielas uzpildes lidmašīna "Voyager". Tie patrulēja Polijas debesīs un sestdienas rītā atgriezās savā bāzē Anglijā.
Iepriekš sestdien Polijas militārā pavēlniecība paziņoja, ka Polijas un tās NATO sabiedroto lidmašīnas patrulēja valsts gaisa telpā laikā, kad Krievijas raķetes un bezpilota lidaparāti kārtējo reizi masveidā uzbruka Ukrainai. Britu iznīcinātāji "Typhoon" ir aprīkoti ar modernu sensoru aprīkojumu un infrasarkanās vadāmības raķetēm "gaiss-gaiss" ASRAAM.
NATO uzsāka operāciju "Austrumu sardze", lai vēl vairāk stiprinātu alianses pozīcijas austrumu flangā un nodrošinātu alianses teritorijas aizsardzību pret Krievijas veiktajiem gaisa telpas pārkāpumiem NATO dalībvalstīs. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) paziņojis, ka "Austrumu sardze" nozīmē lielāku NATO spēku klātbūtni arī Baltijas valstīs - īpaši gaisā, spēcīgāku pretgaisa aizsardzību, ātrāku un efektīvāku reakciju. Operācijā iesaistīti Dānijas, Francijas, Lielbritānijas un Vācijas resursi.