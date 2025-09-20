Nīderlandē labējo demonstrācija pāraug vardarbībā - protestētāji iebrūk centriskās partijas D66 birojā
Nīderlandē labējo demonstrācija Hāgā sestdien pāraugusi vardarbībā, protestētājiem iebrūkot centriskās partijas D66 birojā, paziņojusi policija.
Policija pielietoja asaru gāzi un ūdensmetējus pret protestētājiem, kuri savukārt apmētāja likumsargus ar dažādiem objektiem un aizdedzināja policijas automašīnu. Ziņu par ievainotajiem pagaidām nav.
Demonstrācijā piedalījās simtiem cilvēku, no kuriem daudzi bija tērpušies melnā un pieprasīja valdībai īstenot stingrāku imigrācijas politiku. Neliela protestētāju grupa devās uz Nīderlandes parlamenta kompleksu, kas pašreiz ir norobežots renovācijas dēļ.
Nīderlandē 29.oktobrī paredzētas pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas, kas tika izsludinātas pēc labējo populistu Brīvības partijas (PVV) aiziešanas no koalīcijas. PVV līderis Gērts Vilderss pārmeta, ka Nīderlande nav pietiekami ātri īstenojusi stingrāku imigrācijas politiku, par ko vienojās četrpusējā koalīcija, un izstājās no tās.
Vilderss asi nosodīja protestētājus par šosejas nobloķēšanu un uzbrukumiem policistiem.