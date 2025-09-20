Briseles lidosta piedzīvojusi kiberuzbrukumu.
Šodien 10:23
Briseles lidosta piedzīvojusi kiberuzbrukumu; ietekmētas arī citas Eiropas lidostas
Briseles lidosta piedzīvojusi kiberuzbrukumu, liecina lidostas mājaslapā publiskotais paziņojums, kurā teikts, ka cietušas arī citas Eiropas lidostas.
Paziņojumā norādīts, piektdienas vakarā notika kiberuzbrukums reģistrācijas un iekāpšanas sistēmu pakalpojumu sniedzējam. Lidosta brīdinājusi, ka paredzama lidojumu kavēšanās un atcelšana.
Arī Londonas Hītrovas lidosta paziņojusi, ka iespējama reisu kavēšanās, jo trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina reģistrācijas un iekāpšanas sistēmas vairākām aviosabiedrībām, saskāries ar tehnisku problēmu.
Vai šādas problēmas ir arī citās lidostās, pagaidām nav skaidrs.