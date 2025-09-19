Tramps tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka šoruden Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības (APEC) samitā Dienvidkorejā tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
Tramps pēc telefonsarunas ar Sji to paziņoja platformā "Truth Social", norādot, ka nākamā gada sākumā viņš dosies uz Ķīnu un sagaida Sji atbildes vizīti.
"Es tikko pabeidzu ļoti produktīvu sarunu ar Ķīnas prezidentu Sji," pavēstīja Tramps.
"Mēs panācām progresu daudzos ļoti svarīgos jautājumos, arī attiecībā uz tirdzniecību, fentanilu, nepieciešamību izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu un "TikTok" vienošanās apstiprināšanu."
"Es arī vienojos ar prezidentu Sji, ka mēs tiksimies APEC samitā Dienvidkorejā, ka es nākamā gada sākumā došos uz Ķīnu un ka prezidents Sji atbilstošā laikā atbrauks uz ASV," viņš piebilda.
ASV un Ķīna patlaban apturējušas tarifu strīdu, kas uzliesmoja aprīlī, kad abas valstis draudēja otras precēm piemērot vairāk nekā 100% tarifus.
Augustā Tramps parakstīja izpildrīkojumu, ar kuru pauze tika saglabāta līdz 10.novembrim. Par pagarinājumu paziņoja arī Pekina.
APEC samits Dienvidkorejā plānots 31. oktobrī un 1. novembrī.