Narvas tilts paliks slēgts automašīnām līdz Krievijas uzsāktā kara Ukrainā beigām
Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments paziņojis, ka Narvas tilta atvēršana autotransporta satiksmei nav saistīta ar renovācijas procesu Krievijas pusē, bet gan būs atkarīga no Krievijas kara pret Ukrainu beigām.
Kopš 2024.gada februāra tilts pār Narvas upi starp Igaunijas pilsētu Narvu un Krievijas pilsētu Ivangorodu ir slēgts automašīnām rekonstrukcijas dēļ, ko Krievija iepriekš solīja pabeigt 2026.gadā, taču Krievijas Federālā muitas dienesta vadītājs Valērijs Pikaļovs pieļāva, ka darbi varētu tikt pabeigti jau 2025.gadā, raksta Igaunijas avīze "Postimees".
Tomēr Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta Robežsardzes dienesta vadītājs Veiko Kommusārs uzsvēra, ka tehniskie termiņi nav izšķiroši.
Pēc viņa teiktā, kamēr Krievijas agresija pret Ukrainu nebūs pilnībā izbeigta, Igaunija neredz jēgu vienkāršot došanos uz Krieviju un atvērt Narvas tiltu autotransporta satiksmei.
No 2024.gada 1.februāra Narvas tiltu iespējams šķērsot tikai kājām.
Iepriekš bija paredzēts, ka tilts atkal tiks atvērts autosatiksmei, kad beigsies remonts.