93 gadus vecs sirmgalvis izraisa šaušalīgu avāriju Lietuvā. 2023. gadā Rīgā gandrīz tikpat vecs šoferis nonāvēja jaunu meiteni
Briesmīga avārija otrdien notikusi netālu no Lietuvas galvaspilsētas Viļņas, kur uz A14 šosejas 93 gadus veca vīrieša vadītais “Ford”, braucot pretējā satiksmes joslā, ietriecās pretī braucošajā BMW.
Kā vēsta vietējie plašsaziņas līdzekļi, pusdienlaikā notikušajā sadursmē dzīvību zaudēja gan sirmgalvis, gan 1993. gadā dzimušais BMW vadītājs, bet viņa pasažiere smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā.
Pēc avārijas “Ford” aizlidoja pa gaisu un apgāzās, bet abu automašīnu sadursmē cieta arī trešā automašīna. Kādu laiku satiksme šajā posmā bija slēgta.
Sociālajos tīklos ļaudis ne tikai šausminājušies par notikušo, bet dauzi arī pauduši neizpratni, kā tik veciem cilvēkiem vispār atļauts sēsties pie automašīnas stūres, tā kā viņu fiziskais un, iespējams, arī prāta stāvoklis var apdraudēt apkārtējos, kad viņi atrodas pie stūres.
Jāpiebilst ka 2024. gada novembrī Rīgas pilsētas tiesa 92 gadus vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā, Torņakalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete, piesprieda trīs gadus un sešus mēnešus cietumā, kā arī viņam atņēma transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
2023. gada 9.decembrī Jelgavas ielā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā tobrīd 91 gadu veca vīrieša vadītais transportlīdzeklis uz neregulējamas gājēju pārejas uzbrauca 2007.gadā dzimušai jaunietei, kura no gūtajām traumām mira, un pēcāk uz ietves uzbrauca citam jaunietim un iebrauca atpūtas soliņā.
Tiesa atzina, ka vīrietis, vadot transportlīdzekli, neievēroja un neizpildīja Ceļu satiksmes noteikumu prasības, nerīkojās tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas, kā arī nedarīja visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki, it sevišķi mazāk aizsargātie - gājēji. Apsūdzētais savlaicīgi nesamazināja braukšanas ātrumu un neapturēja transportlīdzekli pirms gājēju pārejas, bet turpināja braukt uz priekšu un nedeva ceļu gājējai, kura tajā brīdī šķērsoja brauktuvi un kurai bija iešanas priekšroka. Autovadītājs negadījuma brīdī nav bijis reibumā un viņam bijusi derīga transportlīdzekļa vadītāja medicīniskā izziņa.