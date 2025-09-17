"Mana sirds ir salauzta" - "Ben & Jerry's" līdzdibinātājs atkāpies no amata
“Ben & Jerry's” saldējuma uzņēmuma līdzdibinātājs Džerijs Grīnfelds (Jerry Greenfield) dalījās, ka viņa “sirds ir salauzta”, jo viņam nācies atkāpties no amata.
Grīnfelds norādīja, ka nevar turpināt darbu savā amatā, un apgalvoja, ka mātesuzņēmums “Unilever” ir centies “apklusināt” viņa aktīvismu.
“Ben & Jerry's” gadu gaitā vairākkārt nonācis konfliktā ar mātesuzņēmumu “Unilever”, īpaši 2021. gadā, kad zīmols paziņoja, ka vairs nepārdos savus produktus Izraēlas okupētajā Rietumkrastā. 2000. gada vienošanās ar “Unilever” paredzēja, ka darbosies neatkarīga padome, kas aizsargātu uzņēmuma sociālo misiju, taču Grīnfelds un līdzīpašnieks Bens Koens (Ben Cohen) apgalvo, ka šī neatkarība ir apdraudēta. Grīnfelds teica, ka ir “dziļi vīlies” situācijā un kritizēja, ka viņam neļauj darboties laikā, kad valdības darbības tiek vērstas pret pilsoņu tiesībām, pret mazākumtautībām un citām grupām.
“Magnum Ice Cream Company” (TMICC) pārstāvis (“Magnum” ietilpst “Unilever”) norādīja, ka tas nepiekrīt Grīnfelda skatījumam un apgalvoja, ka ir mēģināts sadarboties ar abiem līdzīpašniekiem, lai stiprinātu “Ben & Jerry’s” misiju. “Unilever” ir norādījis, ka saglabā galveno atbildību par finanšu un operacionālajiem lēmumiem kā “Ben & Jerry’s” īpašnieks, taču līdz šim nav reaģējis uz Grīnfelda atkāpšanos.
Bens Koens atklāja, ka uzņēmums mēģinājis pārdot “Ben & Jerry’s” investoriem, lai saglabātu uzņēmuma neatkarību, taču piedāvājums tika noraidīts. Sarunā ar “Sky News” Bens Koens teica, ka atdotu naudu, ko nopelnītu no uzņēmuma pārdošanas, ja tas nozīmētu, ka zīmols varētu kļūt neatkarīgs.