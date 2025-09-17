"Mans vīrs tika nogalināts!" Jūlija Navaļnaja apsūdz Putinu slepkavībā; eksperti apstiprina noindēšanu cietumā
Divu rietumvalstu laboratorijās veiktajos pētījumos gūts apstiprinājums, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs cietumā Krievijā noindēts, trešdien paziņoja politiķa atraitne Jūlija Navaļnaja.
Pēc Navaļnija nāves pērn 16.februārī cietumā Harpā, Polāro Urālu reģionā, politiķa komandai izdevās iegūt viņa bioloģisko materiālu paraugus un nosūtīt tos uz ārzemēm - divu rietumvalstu laboratorijām. Tās neatkarīgi viena no otras veica pētījumus un apstiprināja, ka Navaļnijs noindēts, paziņojumā platformā "YouTube" pauda politiķa atraitne.
"Kāds ir nākamais solis? Es nezinu. Krievijas pilsonis tika nogalināts Krievijas teritorijā, tur ir arī visa pierādījumu bāze. Rietumvalstīm nav juridiska pamata ierosināt un izmeklēt krimināllietu," norādīja Navaļnaja.
Navaļnija komanda vērš uzmanību uz to, novērošanas kameru ieraksti no politiķa pēdējās dzīves dienas, "šķiet, nepastāv", lai gan viņš visu ieslodzījuma laiku tika nepārtraukti filmēts.
Cietuma plānā, kā norāda Navaļnaja, redzams, ka blokā, kur tika turēts viņas vīrs, ir 63 videokameras. "Un nevienā no tām nav neviena ieraksta," pauž atraitne.
Viņa pieļauj, ka šajos ierakstos "ir kaut kas tāds, kas neatbilst oficiālajai versijai" par Navaļnija nāvi. "Es neklusēšu. Es apgalvoju, ka [Krievijas diktators] Vladimirs Putins ir vainīgs mana vīra Alekseja Navaļnija slepkavībā," pauž Navaļnaja.
"Es apsūdzu Krievijas specdienestus aizliegtu ķīmisko un bioloģisko ieroču izstrādē. Es pieprasu, lai laboratorijas, kas veica pētījumus, publicē to rezultātus. Pārtrauciet flirtēt ar Putinu kaut kādu augstāku apsvērumu vārdā. Jūs nevarat viņu pielabināt. Kamēr jūs klusējat, viņš neapstāsies," uzsvēra Jūlija Navaļnaja.
Krievijas opozicionārs Aleksejs Navaļnijs (1976-2024)
Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, atrodoties ieslodzījumā, miris, piektdien paziņojusi vietējā ieslodzījumu vietu (ФСИН) vietu pārvalde. Trešdien Navaļnija preses sekretāre ...