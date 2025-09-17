Polija paziņo par nodomu izvietot savā teritorijā kodolieročus
Polija cer iegūt piekļuvi NATO sabiedroto kodolieročiem, intervijā LCI paziņoja valsts prezidents Karols Navrockis. Viņš norādīja, ka šajā jautājumā republika paļaujas uz Francijas palīdzību.
"Polijai jāiesaistās kodolieroču koplietojumā. Tai jābūt savām kodolspējām - gan enerģētiskām, gan civilām, gan militārām. Tieši par to ir Francijas un Polijas partnerība," sacīja Navrockis.
Tajā pašā laikā viņš nekomentēja, vai republika plāno iegūt savus kodolieročus. Viņa teiktais: "Par to ir vēl pāragri runāt." Tomēr Navrockis uzsvēra, ka Polija vēlētos saņemt nepieciešamās drošības garantijas kā NATO dalībvalsts. Starp citu, tas būs iespējams arī pateicoties "Nancy" līgumam ar Franciju par padziļinātu sadarbību aizsardzības un citās jomās, piebilda prezidents.
Historyczny moment.Dziś wieczorem Sejm 🇵🇱 zdecydowaną większością głosów zagłosował za ratyfikacją #Traktatu z Nancy podpisanego 9 maja przez @EmmanuelMacron i @donaldtusk.Ten traktat założycielski zawiera wzmocnioną klauzulę obronną. A także datę 🇵🇱-🇫🇷, wyznaczoną na 20 kwietnia https://t.co/bb7ay9y9Lf pic.twitter.com/oJzP9oLb7q— Etienne de Poncins (@EdePoncins) September 12, 2025
Navrocka priekšgājējs Andžejs Duda bija paziņojis, ka Polijai jāmeklē aizsardzība no Krievijas draudiem, izmantojot Francijas "kodollietussargu", un jācenšas iegūt piekļuvi ASV kodolieročiem "Nuclear Sharing" programmas ietvaros. Pašlaik ASV kodolieroči ir izvietoti Beļģijā, Vācijā, Itālijā, Nīderlandē un Turcijā. Runa ir apmēram par 100 B61 bumbām, vēsta "The Moscow Times".
Francijas prezidents Emanuels Makrons 5. martā nacionālajā uzrunā paziņoja, ka Krievija ir kļuvusi par draudu visai Eiropai. Tāpēc viņš aicināja sākt diskusiju par Francijas kodolieroču izmantošanu ES aizsardzībai, ņemot vērā, ka ASV ir mainījušas savu nostāju Ukrainas jautājumā un atkāpušās no vadošās lomas NATO.
Nesen Francija nosūtīja uz Poliju trīs "Rafale" iznīcinātājus no īpašas vienības, kas ir aprīkota kodolieroču izmantošanai. Tas notika pēc Krievijas dronu iebrukuma valsts gaisa telpā. Francijas Ģenerālštābs precizēja, ka iznīcinātāji tiks izmantoti NATO operācijā "Eastern Sentry" ("Austrumu sargs"), kas sākta alianse austrumu flangā, lai "novērstu konkrētas draudu situācijas, kas saistītas ar bezpilota lidaparātu izmantošanu".