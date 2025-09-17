Krievijas spiegs Marsaleks redzēts Maskavas centrā - neskatoties uz Interpola meklēšanu
Vācijas finanšu uzņēmuma "Wirecard" bijušais galvenais izpilddirektors Krievijas spiegs austrietis Jans Marsaleks dzīvo Maskavā, sadarbojas ar Krievijas Federālo drošības dienestu (FSB) un regulāri apmeklē Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas, konstatēts izdevumu "The Insider" un "Der Spiegel" kopīgajā izmeklēšanā.
Interpola starptautiskajā meklēšanā izsludinātais Marsaleks staigā pa Maskavas centru, "teju neslēpjoties", teikts publikācijā.
Vienā fotogrāfijā viņš redzams, pastaigājamies kopā ar 41 gadu veco FSB līdzstrādnieci Tatjanu Spiridonovu. Marsalekam un Spiridonovai ir attiecības vismaz kopš 2021.gada.
"Spiridonova bija informēta par daudzām Marsaleka operācijām un pat piedalījās tajās. Piemēram, 2022.gada jūnijā Marsaleks izspiegoja Austrijas politiķu un drošības iestāžu amatpersonu grupu, izmantojot Vīnē izveidoto spiegu tīklu," teikts publikācijā.
Pēc bēgšanas uz Krieviju Marsaleks sāka regulāri parādīties okupētajās Ukrainas teritorijās - ne tikai Krimā, bet arī kara zonas tiešā tuvumā.
"The Insider" avots Krievijas drošības dienestos teicis, ka Marsaleks "piedalījies kaujas misijās".
Marsaleks no Vācijas uz Krieviju aizbēga 2020.gada jūnijā, kad izcēlās skandāls par 1,9 miljardu eiro pazušanu no "Wirecard" kontiem.
Tajā pašā mēnesī uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu "pārmērīgo parādsaistību" dēļ.
Saskaņā ar centra "Dosjē" un laikraksta "Süddeutsche Zeitung" veikto izmeklēšanu Marsaleks 2021.gadā ieguva Krievijas pasi uz Germana Baženova vārda.
Kā atgādina "Der Spiegel", saistībā ar Marsaleku tiek veikta izmeklēšana arī Lielbritānijā un Austrijā par spiegošanu un darbu Krievijas izlūkdienestu labā.
Saskaņā ar britu izmeklētāju sniegto informāciju Marsalekam bija galvenā loma kā starpniekam starp Maskavu un bulgāru grupu, kas Krievijas izlūkdienestu uzdevumā izspiegoja pētnieciskos žurnālistus, arī Hristo Grozevu.
Izmeklēšanā Austrijā konstatēts, ka Marsaleks bija daļa no "izlūkošanas šūnas Vīnē, kuras iespējas un potenciālu izmantoja Krievijas izlūkdienesti," vēstīja avīze "Der Standard".