Baltais nams apstiprinājis pirmās ieroču piegādes Ukrainai jaunā mehānisma ietvaros.
Pasaulē
Šodien 08:32
ASV pirmo reizi piegādās ieročus Ukrainai pēc jaunā mehānisma: pirmā ieroču pakete apstiprināta
Baltais nams apstiprinājis pirmās ASV ieroču paketes Ukrainai saskaņā ar jauno mehānismu, par ko iepriekš vienojās Vašingtona un tās sabiedrotie Eiropā, un drīzumā tie varētu tikt nosūtīti Kijivai, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz diviem avotiem, kas pārzina situāciju.
Šī ir pirmā reize, kad tiek izmantots ASV un to sabiedroto izstrādātais jaunais mehānisms, lai, izmantojot NATO valstu līdzekļus, piegādātu Ukrainai ieročus no ASV krājumiem.
Pentagona vadītāja vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs apstiprinājis līdz divām piegādēm katru 500 miljonu dolāru vērtībā saskaņā ar jauno mehānismu - Prioritāro Ukrainas prasību sarakstu (PURL). Netiek precizēts, kādi ieroči tiks piegādāti.
Par vienošanos jaunā ASV ieroču piegādes mehānisma lietā tika paziņots jūlija vidū. Piegādes finansēs nevis ASV, bet gan citas NATO valstis.