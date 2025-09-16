Vācija noraida Polijas kārtējās reparāciju prasības: šī problēma vairs nepastāv!
Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers otrdien noraidījis Polijas reparāciju prasības par zaudējumiem, kurus Polijai Otrā pasaules kara laikā nodarīja nacistiskā Vācija. Šteinmeiers norādīja, ka no Vācijas skatupunkta šis jautājums ir juridiski atrisināts.
Jau ziņots, ka jaunais Polijas prezidents Karols Navrockis, kurš pašreiz atrodas vizītē Vācijā, šomēnes atkal pieprasīja Vācijai reparācijas par nacistu nodarītajiem zaudējumiem.
Pirms došanās uz Berlīni viņš paziņoja par nodomu apspriest reparāciju jautājumu sarunās ar Šteinmeieru un Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu. Ziņu aģentūras DPA rīcībā esošā informācija liecina, ka Navrocka un Šteinmeiera sarunās tika runāts par šo jautājumu.
Šteinmeiers sagaidīja Navrocki ar militāro godu savā oficiālajā rezidencē Belvī pilī. DPA noskaidrojusi, ka sarunās abi prezidenti bijuši vienisprātis par nepieciešamību uzturēt ciešu un uzticamu sadarbību starp abām valstīm, un Navrockis uzaicinājis Šteinmeieru oficiālā vizītē Polijā.
Neraugoties uz pretējām nostājām jautājumā par reparācijām, sarunas notika draudzīgā un konstruktīvā gaisotnē, ziņoja DPA.
Vācija iepriekš atkārtoti noraidījusi Polijas prasības, apgalvojot, ka Varšava no kompensācijas par nacistu nodarītajiem zaudējumiem esot atteikusies jau 1953.gadā un ka šis jautājums esot izsmelts.
Savukārt Polija norāda, ka 1953.gada lēmums par atteikšanos no reparācijām, pirmkārt, attiecies vienīgi uz toreizējo komunistisko Austrumvāciju jeb tā dēvēto Vācijas Demokrātisko Republiku (VDR) un, otrkārt, šādu lēmumu pieņēmusi neleģitīmā toreizējā komunistu marionešu valdība PSRS spiediena rezultātā.
Varšava noraida arī Berlīnes apgalvojumus, ka jautājums it kā esot galīgi izbeigts līdz ar 1990.gada Vienošanos par galīgo noregulējumu attiecībā uz Vāciju, kas kļuva par starptautisko pamatu Vācijas apvienošanai. Šo Vienošanos tolaik slēdza Austrumvācija un Rietumvācija, kā arī četras bijušās okupācijas varas - ASV, Francija, Lielbritānija un Padomju Savienība.
Saskaņā ar aplēsēm, kas tika izdarītas iepriekšējās valdības laikā, ko veidoja šobrīd opozīcijā esošā nacionālkonservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), Polijai reparācijās pienākas 6,2 triljoni zlotu (1,5 triljoni eiro).
Kad "Likums un taisnīgums" valdību nomanīja Donalda Tuska veidotais kabinets, ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis pagājušā gada februārī paziņoja, ka Polija neuzturēs reparāciju prasību pret Vāciju.