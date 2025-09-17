Iedzīvotājs ielogojās "Facebook" un zaudēja 75 tūkstošus eiro
Policija Igaunijā izmeklē četrus krāpšanas gadījumus, kuros krāpnieki, izmantojot dažādus trikus, izvilinājuši no cilvēkiem kopumā apmēram 90 000 eiro.
Tallinā kāds 64 gadus vecs vīrietis kļuva par krāpnieciskas investīciju shēmas upuri. Kā ziņo BNS, atsaucoties uz Ziemeļu prefektūras preses sekretāru, vīrietis "Facebook" vietnē pamanījis ierakstu ar it kā investīciju padomiem no raidījuma "Esimene stuudio" un ievadījis savus kontaktus norādītajā vietnē "tule-nexor.com".
Ar viņu sazinājies persona, kas uzdevusies par konsultantu, un aicinājusi pārskaitīt naudu uz "Binance" kriptovalūtas maku. Cietušais vairs nevar izņemt savus līdzekļus - zaudējumi ir aptuveni 75 000 eiro.
Tāpat policija izmeklē gadījumu, kad 66 gadus vecam vīrietim piezvanīja it kā no Veselības kases, apgalvojot, ka viņam pienākas neizmantota kompensācija, vēsta "Postimees.ee".
Pēc tam sekoja vēl viens zvans - šoreiz no personas, kas uzdevās par "Swedbank" kiberdrošības nodaļas pārstāvi, kura brīdināja, ka iepriekšējais zvans bijis krāpniecisks. Vīrietim lūdza apstiprināt PIN kodus, lai "notvertu krāpniekus". Šī gadījuma nodarītie zaudējumi vēl tiek precizēti.
Pirmdien policija sāka izmeklēšanu vēl vienā krāpšanas lietā. Krāpnieki piezvanījuši 75 gadus vecam Tallinas iedzīvotājam, pēc kā viņš aiznesis savu bankas karti uz "Omniva: pakomātu. Pēc tam no viņa konta tika noņemta nauda. Zaudējumi - aptuveni 6000 eiro.
Tajā pašā dienā uzsākta arī krimināllieta par vēl vienu gadījumu. 35 gadus veca sieviete iepazinās ar vīrieti, kurš pēc nedēļas saziņas piedāvāja ieguldīt naudu investīciju platformā "blckchainxe.com".
Sieviete viņa vadībā atvēra kontu, pārskaitīja uz to naudu un, pēc sarunu biedra ieteikuma, paņēma ātro kredītu no "Bondora".
Vēlāk viņa konstatēja, ka ieguldīto naudu no platformas nav iespējams izņemt, bet no viņas sāk pieprasīt papildus maksājumus. Zaudējumi tiek lēsti aptuveni 7800 eiro apmērā.