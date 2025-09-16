Propagandisti histērijā: Pugačova divreiz pārspējusi Putinu
Alla Pugačovas intervija, kas publicēta žurnālistes Katerinas Gordejevas kanālā, piecu dienu laikā vietnē "YouTube" savākusi vairāk nekā 16 miljonus skatījumu.
Šis rezultāts ir kļuvis par rekordu projektam "Saki Gordejevai", neraugoties uz to, ka Krievijas varas iestādes jau gadu faktiski bloķē šīs video platformas darbību valstī. Video ilgst vairāk nekā trīs ar pusi stundas un izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos, īpaši krievvalodīgās auditorijas vidū visā pasaulē. Zem video ir atstāti vairāk nekā 135 tūkstoši komentāru, un to skaits turpina pieaugt - arī šis ir Gordejevas kanāla rekords .
Pirms intervijas ar Pugačovu vispopulārākā intervija Katerinas Gordejevas kanālā bija saruna ar Krievijas aktieri Artūru Smoļjaņinovu, kas trīs gadu laikā bija ieguvusi 9,3 miljonus skatījumu. Jaunais rekords parāda, cik milzīgu interesi izraisa Pugačova, neraugoties uz spiedienu un mēģinājumiem viņu Krievijā diskreditēt, raksta "Dialog.ua".
Salīdzinājumam - Vladimira Putina intervija amerikāņu televīzijas vadītājam Takeram Karlsonam, kuru aktīvi reklamēja Krievijas valsts mediji, spēja savākt vien aptuveni 7,4 miljonus skatījumu.
Интервью Путина Т.Карлсону 7.4 млн просмотров на YouTube.
Интервью Пугачевой: 16 млн за 5 дней
Jo īpaši ņemot vērā to, ka prokremlisko mediju un interneta botu reakcija bija paredzama: Krievijas medijos parādījās desmitiem virsrakstu ar izsmiekliem un apvainojumiem dziedātājas virzienā.
Tomēr šie uzbrukumi tikai pastiprināja interesi par interviju, un komentāros patiesībā ir milzīgs daudzums pozitīvu atsauksmju par Allu.
Кремлёвские пропагандисты бьются в истерике после интервью Аллы Пугачёвой
Тем временем выпуск, который длится почти четыре часа, набрал уже более 14 миллионов просмотров.