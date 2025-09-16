Zelenskis: samits Aļaskā bija kļūda - Putins bija vienīgais ieguvējs
Krievijas diktators Vladimirs Putins meklē veidus, kā izkļūt no politiskās izolācijas, un cenšas apmānīt ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai aizkavētu jaunu sankciju ieviešanu, intervijā britu telekanālam "Sky News" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Intervijas gaitā prezidentam tika jautāts, vai viņš uzskata, ka augustā notikušais Krievijas un ASV līderu samits Aļaskā bija kļūda.
"Es uzskatu, ka tas Putinam deva daudz. Un es ticu - ja tā būtu bijusi trīspusēja tikšanās [kurā būtu iesaistīta Ukraina], mēs būtu guvuši zināmu rezultātu," sacīja Zelenskis.
Uz jautājumu, vai Putins cenšas apmānīt Trampu, Zelenskis atbildēja apstiprinoši.
Putins ar samitu Aļaskā "vēlējās izkļūt no politiskās izolācijas", sacīja Zelenskis, norādot, ka Putinam par šo tikšanos ar ASV prezidentu "vajadzēja maksāt vairāk".
"Viņam šajā karā bija jācieš sakāve un jāapstājas. Bet tā vietā viņš iznāca no izolācijas. Viņš ieguva fotogrāfijas ar prezidentu Trampu," klāstīja Zelenskis.
"Viņš ieguva publisku dialogu, un es uzskatu, ka tas paver Putinam durvis uz citiem samitiem un formātiem, jo tā tas ir, un mēs to redzam, mēs to vērojam, un man nešķiet, ka viņš par to kaut ko ir samaksājis."
"Ir ļoti svarīgi Putinam nedot šādu telpu, jo pretējā gadījumā viņš nejutīs nepieciešamību apturēt karu."
"Viņš ved karu, un visi mēģina viņu apturēt, argumentējot, lūdzot, bet tā vietā ir jāizmanto spēks. Viņš saprot spēku. Tā ir viņa valoda. Tā ir valoda, ko viņš saprot."
Putins "nezina daudzas valodas, bet viņš saprot spēka valodu tikpat labi kā krievu valodu, kas ir viņa dzimtā valoda", norādīja Zelenskis.
Tāpēc "mēs ļoti lūdzam Eiropas valstis un ASV to darīt un demonstrēt", mudināja Ukrainas prezidents.
"Jā, viņi sper dažus soļus, piemēram, ievieš sankcijas, taču ir jādara vairāk un ātrāk," rezumēja Zelenskis.